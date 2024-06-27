飲食界推七一回歸優惠 旅遊界：助提升氣氛 7、1成折扣密碼 冀市民留港食足四餐

今年是香港回歸暨特區成立27周年，社會各界推出多項活動和優惠慶祝，其中飲食界昨亦出招。飲食界8個商會聯同多個品牌預告，將有逾2,000間商戶參與「7.1慶回歸大優惠活動」，包括「7.1元蛋撻」、「全單七一折」等，以「7」、「1」數字為折扣密碼，冀齊慶回歸的同時鼓勵港人留港消費，相信配合其間舉行的各式活動及交通優惠，能吸引更多訪港旅客。有旅業界人士認為，優惠有助提升市場氣氛，又指旅客多選擇逗留3至4天，可享受七一相關的優惠；立法會飲食界議員張宇人更望市民留港消費「食足四餐」。(攝影：陳奕釗、羅錦鴻)
逾2,000間推出回歸優惠的商戶包括便利店、咖啡廳、連鎖快餐店和酒樓等。各類型店舖會有不同優惠，大部分在七一當日有指定套餐、菜式、飲品提供優惠。如「美心」鮮茄焗豬扒飯71折、「牛角」指定放題套餐71折；「大家樂」冬瓜盅二人小菜晚市套餐71折；「太興」堂食更豪，全單71折；「KFC」推7.1元經典葡撻等。
喜歡飲咖啡的朋友亦有著數！「COTI」、「COTI THE BISTRO」等咖啡廳，所有咖啡71折。晚上三五知己「飲番杯」亦有「The Sanctum」、「Balady Lounge」等酒吧提供71折美酒優惠。
此外，部分商戶提供的優惠更會持續一星期，如「麥當勞」的厚椰奶鐵每杯優惠價9.9元；另有「富臨」、「陶源」的等酒樓推出維持一個月的「七一回歸宴」指定套餐。
望參與商舖增至3000間
出席慶回歸優惠活動記者會的張宇人表示，去年七一優惠活動獲不少市民支持，故今年繼續推出；正努力爭取更多商戶加入，目標參與商舖增至3,000間。他又希望，藉優惠吸引本地人留港消費，「呢個7.1優惠呢，我都三餐都唔止喇，最起碼我都要食夠四餐」，冀市民留港消費食足四餐。優質旅遊服務協會主席黃傑龍認為，今年新增10個自由行城市，相信七一會是一個適合的日子，讓數年間未曾來港的內地遊客訪港旅遊，認為優惠活動亦有助吸引更多旅客。
邵家輝料續現北上南下逆差
零售界於將於7月1日至8月31日舉辦第二屆「香港開心購物節」。批發及零售界立法會議員邵家輝指出「七一」並非內地假期，「內地只有星期六、日(放假)，我哋就有3日假期」，料屆時或出現北上南下逆差；對此業界只可「一如往常」地做好本分，推出優惠和優質產品吸引本地市民。邵家輝又相信，社會各界推出的優惠配合即將舉行的盛事，有助吸引本地人留港消費。
旅遊促進會總幹事崔定邦則指，七一回歸在內地雖然沒有假期，但現時本港平日均接待約10萬旅客；而七一訪港旅客相信多來自內地而非海外客，會傾向逗留3至4天，亦可同時享受七一相關的優惠。
被問到是次參與食肆多為集團連鎖店，能否吸引追尋深度遊體驗的旅客，崔定邦認為，飲食業界的優惠旨在提升節慶氣氛，且「慶回歸優惠唔係只得食肆搞，仲有交通優惠、博物館免費入場」，不同優惠時段有異，受眾亦各有不同，他又指電車免費乘搭優惠頗受旅客歡迎。
免費參觀博物館 享景點折扣
除了飲食業優惠外，七一回歸當日亦有其他慶祝活動和優惠，包括3至11歲小童免費乘搭港鐵、西九M+博物館及故宮文化博物館免費入場、歷史建築免費導賞團等。而位於舊油麻地警署的警察禮品廊快閃店會在當日額外營業；香港海洋公園全日暢玩優惠票票價低至七折，昂坪360小童和長者來回標準纜車門票票價也低於三折。