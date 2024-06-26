香港故宮舉行法國百年時尚展覽 飽覽400件服裝珠寶配飾珍品

法國時裝向為潮流指標之一。香港故宮文化博物館今起舉行「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770—1910年」，展出近400件十八世紀末至二十世紀初的法國服裝、珠寶與配飾，是西九文化區慶祝中法建交60周年而推出的4個重要展覽之一，亦是亞洲首個全面展示法國該時期服飾收藏的大型展覽。 展覽按時間分為絢麗宮廷、理性與感性、傳統與創新、雍容華貴及美好年代5個單元。香港故宮文化博物館館長吳志華稱，展出的近400件藏品展現法國服飾如何塑造身體形態和體現身分地位，講述法國服裝與珠寶演變的精彩故事，彰顯文化交流對法國時尚的影響。

展覽靈感源自十九世紀中期的一套玩偶，故宮博物館副研究員楊悅庭介紹，其中可供玩偶替換的衣服和配飾，是1860年代流行及優雅時裝的寫照，有罩衫、緊身胸衣、襯裙、長裙，又有披肩、手帕、手套等，成展覽全面地向觀眾呈現一整套內外衣物及飾物的靈感來源。



十八世紀末的女性宮廷禮服分為外袍、半身裙及胸衣，楊悅庭指，當時婦女每次出席正式活動須穿上宮廷禮服時，先穿上半身裙及外袍，再縫上胸衣；在活動結束更衣時，要剪線拆下胸衣，才能脫下其他衣物。至於日常的宮廷服則較「簡單」，穿好半身裙，再穿著與胸衣二合為一外袍，而裙子與外袍只須扣上釦子便完成穿戴。

楊悅庭續指，今次展出胸衣貫穿展覽涵蓋時期的女士衣服，但功用不一，如十八世紀末的緊身胸衣旨在推高胸部，並令胸部以下身形變得平板，塑造出身體輪廓，但其後發展成，緊身胸衣旨在是用作束腰之用。 展覽亦展出當時法式男士禮服，部分十九世紀男士服飾更是首次在法國境外展出。她稱，展出的十八世紀法式男士禮服套裝分為外套、馬褲及背心，刺繡更比女士服式多，且帶有的藍色反光材料，在微光下閃閃生輝，確保能在燭光下突出自己；因自中世紀以來，每名法國公民都可參見法國皇帝，並要求佩戴寶劍入宮，故套裝也包括佩劍。