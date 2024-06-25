香港故宮「法國百年時尚」展覽周四開幕　展出近400件服飾珠寶珍藏

香港故宮文化博物館明日(26日)起舉行「法國百年時尚——巴黎裝飾藝術博物館服飾與珠寶珍藏，1770—1910年」，展出近400件18世紀末至20世紀初的法國服裝、珠寶與配飾，是西九文化區慶祝中法建交60周年而推出的4個重要展覽之一，亦是亞洲首個全面展示法國該時期服飾收藏的大型展覽。 ▼「法國百年時尚」展覽展品▼

呈現法國服裝與珠寶演變故事 展覽在香港故宮文化博物館舉行開幕典禮，主禮嘉賓包括署理政務司司長卓永興、法國駐香港及澳門總領事杜麗緹、文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖、巴黎裝飾藝術學院行政總裁Sylvie Corréard、香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝、巴黎裝飾藝術博物館國際發展及製作總監Yvon Figueras、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀，以及香港故宮文化博物館館長吳志華。

展覽按時間分為絢麗宮廷、理性與感性、傳統與創新、雍容華貴和美好年代5個單元。吳志華表示，展出的近400件藏品展現法國服飾如何塑造身體形態和體現身份地位，講述法國服裝與珠寶演變的精彩故事，彰顯文化交流對法國時尚的影響。展覽靈感源自十九世紀中期的一套玩偶，故宮博物館副研究員楊悅庭介紹稱，可供玩偶替換的衣服和配飾，是1860年代流行及優雅時裝的寫照，有罩衫、緊身胸衣、襯裙、長裙，又有披肩、手帕、手套等，成展覽全面地向觀眾呈現一整套內外衣物及飾物的靈感來源。