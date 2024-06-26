香港迪士尼收入57億 增156% 虧損降83% 魔雪奇緣帶動季度業績創新高 莫偉庭有信心虧轉盈

香港去年正式復常，各個旅遊景點亦踏上復甦步伐。香港迪士尼昨公布最新年度業績，指受惠於新園區遊樂設施及晚間匯演，在2023年財政年度，收入上升至57億元；惟樂園仍連續9年「見紅」，但淨虧損大幅收窄，由2022年財年的約21億元減至2023年的3.56億元，按年減幅達83%。園方表示，迪士尼在疫後復甦跑贏大市，而以年曆計，今年首季更創下歷來最佳季度業績。行政總裁莫偉庭稱，有信心未來可扭虧為盈，並指未有計劃加票價。

去年3月本港全面撤銷口罩令，嚴格防疫限制亦紛紛取消。香港迪士尼截至去年9月30日的2023財政年度，一共營業288日，較2022財年的190日多98天；上個財年總入場人次錄得640萬，增長達87%，人均消費按年增長54%，當中六成半為本地人，創新高。至於內地及海外旅客的入場人次，亦較疫情前、即2018年有強勁反彈。香港迪士尼樂園一度每周只開5日，至去年調整至每周開6日，樂園表示，園區在今年暑假期間(6月20日至8月底)均會每天開放，至於之後安排則有待觀察。另外，截至2023財政年度末，香港迪士尼開業逾18年的累計總入場人次超過9,800萬(於2023年曆年內達到1億人次)。 香港迪士尼又指，受惠於新園區遊樂設施及晚間匯演，2023年財政年度收入上升至57億元，按年增長156%；而未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)改善207%，增至9.24億元。若以年曆計算，樂園於2023年(1至12月)錄得盈利；今年首3個月，受「魔雪奇緣世界」開幕帶動，更創下歷來最佳季度業績，季度收入、EBITDA及淨利潤均屬歷史新高，但未有公布具體數字。不過，翻查樂園業績，2018年財年的收入為60億元、淨虧損5,400萬元，而總入場人次則有670萬。

莫偉庭：未有加價計劃 香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，樂園上個財年的整體財政表現穩健，復甦速度在航空運力未完全復甦、港元與美元強勢等情況下，仍可跑贏大市。他表示，有信心在今個財年可扭虧為盈。 票價方面，莫偉庭表示，園方在疫情期間實施票價分級制，以確保作出最好和謹慎的決定，而未來會繼續實施，現階段未有加價計劃。另外，就樂園第2期用地，他指，樂園會繼續與政府及各持份者商討擴建計劃。對於日本東京迪士尼新增「魔雪奇緣」主題設施，莫偉庭認為香港園區有其獨特性，不擔心形成競爭。他又提到明年是香港迪士尼開幕20周年，園區將有盛大慶祝活動吸引各地粉絲，樂園預告人氣節慶活動，包括米奇與好友、Duffy與好友、Marvel超級英雄、迪士尼惡人、彼思等系列故事。

姚柏良冀同區景點協同效應留客 旅遊界立法會議員姚柏良指，迪士尼的業績令人振奮，指景點要在疫情後生存重新發展並不容易；樂園推出「星夢光影之旅」，多媒體夜間城堡匯演成功以創新的方式，吸引訪客留在園區，能夠帶動消費；而「魔雪奇緣」園區，亦吸引很多首次到訪的旅客。他又指，未來逐步開展的11 SKIES項目可連同亞博館和昂坪360等同區景點，發揮協同效應，從而吸引過境旅客轉機期間選擇留港。 旅遊業策略發展委員會成員李梓敬則認為，迪士尼樂園追求美好的體驗，為客人提供開心歡樂的待客目標，旅客亦樂意支付昂貴的入場票價。他相信，香港迪士尼業績表現證明旅客對高質素的旅遊體驗需求仍然殷切；減價求客、服務欠佳的產品，將難以適應環球旅遊業要求；又指香港旅遊業及服務業，必須朝向高價值、高質素、高效率的服務目標。