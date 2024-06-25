香港迪士尼虧損收窄83%　莫偉庭：有信心扭虧為盈

香港迪士尼今日(25日)發表業績報告，2023財政年度淨虧損大幅收窄，由2022年的21億元減至3.56億，改善83%。樂園指，去年本地入場人次創新高，人次較前一個財政年度提升87%至640萬人，而內地和海外賓客的入場數復甦強勁；度假區在2023年曆年錄得盈利，受惠於整體策略的成功。

去年本港正式復常，嚴格防疫限制亦紛紛取消，香港迪士尼樂園截至去年9月30日的2023財政年度，收入上升至57億港元，增長156%；未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 (EBITDA)增至9.24億港元，改善207%。

而今年首季(1至3月)，受「魔雪奇緣世界」開幕所帶動下，創下歷來最佳季度業績、季度收入、EBITDA及淨利潤亦均創下歷史新高。

至於園區開放時間，樂園表示，在暑假期間開放七日，至於會否沿用到閒日則需再觀察。

香港迪士尼：復甦速度跑贏大市

香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼的復甦速度仍跑贏大市，本地客入場人次創新高，非本地客人亦反彈跑贏大市。至於由華特迪士尼一附屬公司向香港迪士尼提供的周轉信貸，已於去年12月全數償還，此後並未再動用。