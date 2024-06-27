香港電腦通訊節8月開鑼 大派300萬消費現金券

香港電腦通訊節將於8月23日至26日在會展舉行，門票售價為35元。香港電腦通訊節今年以「AI人工智能」和「創新科技」為主題，場內不止有各式各樣的電腦產品，亦設多個主題區，當中有首辦的「一帶一路軟件博覽(香港)2024」，展示各種創產品與尖端技術。活動期間派發合計300萬元現金消費券，亦會為旅客推出現金優惠，望刺激現場氣氛。主辦方表示，商戶參與展覽意欲高，又指本港消費市道雖處低迷，但相信活動可讓商戶推售產品。
由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節」，共設5個展區，分別是一帶一路軟件博覽、數據轉型專區、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館和樂齡康體智慧科技館。首次舉辦的一帶一路軟件博覽，將於8月23至24日舉行，展位數目逾120個，匯聚來自香港、內地及其他一帶一路地區的企業，除展出各種創產品外，亦設創新科技相關的講座。
購票入場人士可獲贈一張幸運卡
至於今屆電腦通訊節續推「我賞，你賺，人人消費」現金消費券計劃，送出價值達300萬元的現金消費券。每位購票入場人士均可獲贈一張幸運卡，面值分別為10元、20元、30元、50元、100元至500元不等，憑券可在場內已參與計劃的攤位使用，使用數目不限，鼓勵入場人士盡情享受購物樂趣並支持參展商。另外，主辦方亦有為旅客推出優惠，旅客可直接到Hall1C大堂遊客中心購票，無需排隊等候，為旅客帶來更加順暢的入場體驗。同時，首1,000名於遊客中心登記旅客，將獲贈價值100的大會禮券，可在場內盡情選購心儀商品。
香港電腦商會副主席梁定球表示，本港消費市道低迷和經濟增長放緩，業界希望活動有一定規模。他相信，活動可為商家提供推銷和宣傳的機會。商會上任主席許建生表示，去年的電腦節雖面對港人北上影響，但銷情仍較前一屆好，故今年商戶對展覽非常積極，他估計今年人流與往年相約。
ChatGPT開發商OpenAI或於下月終止向 「不支援國家和地區」提供應用程式介面（API）服務，若要繼續使用OpenAI，必須在支援的國家或地區登入。被問到中國和香港並非列入支援國家和地區，未來AI服務將中斷會有甚麼麼影響，許建生相信屆時，蘋果公司新iPhone手機用戶將會受到影響。然而，他又提到 有消息指OpenAI正物色內地合作夥伴，相信未來會API服務未來會擴展至中國，但「到時香港用嘅AI模型，可能唔會係海外嗰個。」