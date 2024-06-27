香港電腦通訊節8月開鑼 大派300萬消費現金券

香港電腦通訊節將於8月23日至26日在會展舉行，門票售價為35元。香港電腦通訊節今年以「AI人工智能」和「創新科技」為主題，場內不止有各式各樣的電腦產品，亦設多個主題區，當中有首辦的「一帶一路軟件博覽(香港)2024」，展示各種創產品與尖端技術。活動期間派發合計300萬元現金消費券，亦會為旅客推出現金優惠，望刺激現場氣氛。主辦方表示，商戶參與展覽意欲高，又指本港消費市道雖處低迷，但相信活動可讓商戶推售產品。

由香港電腦商會主辦的「香港電腦通訊節」，共設5個展區，分別是一帶一路軟件博覽、數據轉型專區、5G及綠色科技生活館、HKtag智慧科技提升展館和樂齡康體智慧科技館。首次舉辦的一帶一路軟件博覽，將於8月23至24日舉行，展位數目逾120個，匯聚來自香港、內地及其他一帶一路地區的企業，除展出各種創產品外，亦設創新科技相關的講座。