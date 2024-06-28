騙政府擔保貸款呃2.1億 開假公司營造虧損 警拘37人

警方再偵破涉「百分百擔保特惠貸款」詐騙案，拘捕37人。警方去年接獲兩間銀行報案，指有人涉用假文件，透過申請政府因應疫情推出的「百分百擔保特惠貸款」，涉及42份申請，涉款2.1億元。被捕人包括1名主腦、7名骨幹成員，行動中，檢獲一批銀行文件、銀行卡及電子設備，行動仍繼續。
被捕29男8女，年齡介乎21至72歲，大部分報稱無業，有人從事裝修、運輸行業，亦有人有黑幫背景。案件涉42間傀儡公司，當中23人任公司董事、14名任員工。警方調查相信，其中一名扮演公司董事的被捕人，是詐騙集團的主腦，另7名「董事」作集團骨幹成員，再招聘其傀儡董事及員工。
警方去年11月收到兩間銀行報案，懷疑有人利用虛假文件申請政府的百分百擔保特惠貸款，調查後於6月24至27日採取行動，成功瓦解一個專門騙取「百分百擔保特惠貸款」的詐騙集團，共拘捕37人，涉及42份申請，涉款2.1億港元。
假董事收60萬至100萬報酬
警方稱，詐騙集團以高回報招攬他人成立傀儡公司，並擔任公司董事和職員，同時用不同途徑收購個人資料，偽造員工戶口、出糧紀錄及強積金供款等，之後虛報公司營業額，誇大僱員數目與薪金支出等，營造公司出現嚴重虧損，再向銀行申請政府「百分百擔保特惠貸款」。涉案公司達42間，提出42份申請，成功申請超過2.1億元貸款。成功獲貸款後，假董事可獲約60萬至100萬元報酬，約為貸款額的一成，員工則獲數千元；騙徒為減低銀行的戒心，亦會用批出的貸款繳還部分利息，但大部分款項會轉至其他銀行戶口，之後便與銀行失聯。
西九龍總區刑事部(行動)警司賈錦琳指，初步調查發現，騙徒所提出42份申請，全部貸款都是已批出，涉款逾2.1億元。而涉案傀儡公司報稱業務涉多元化，包括有自稱從事裝修業務、清潔公司等，部分店舖有門招牌但未必有營運，而不少涉案公司根本不存在。他續指，「留意到這群無恥之徒在不同的貸款計劃中，都有些造假的情況出現，騙取這些貸款，騙我們香港市民的錢。」