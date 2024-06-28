香港教育大學於今日(6月28日)在大埔校園頒授榮譽院士銜予資深體育評述員鍾志光及商人顏寶鈴，以表揚二人的卓越成就，以及對教大、教育界、體育界和社會所作的貢獻。

教大校長李子建讚揚二人在事業取得成功時仍不忘回饋社會，其中鍾志光是香港家喻戶曉的公眾人物，活躍於體育評述、戲劇、綜藝和文化節目等多元領域，他不懈追求新知，矢志向年青一代傳承及弘揚中華文化。顏寶鈴作為商界的翹楚，關心社會，對香港以至國家的慈善和公益事業充滿熱忱，尤其推動教育不遺餘力，成立多個教育基金及獎學金。

其中有「萬能鍾」、「鍾仔」、「鍾Sir」之稱的鍾志光，因資深體育評述員身份廣為人知，縱橫體壇三十多年，採訪及多項體壇活動，「凡是有賽事，就有鍾志光」，他更涉足電視劇、綜藝及文化節目，憑藉其專業工作態度贏得廣泛尊重。他自小對體育運動充滿熱誠，於葛量洪教育學院（香港教育大學前身之一）主修體育教育文憑課程。

體育以外，鍾志光對中國文學、歷史和哲學領域亦表現出濃厚的興趣和素養，持有中國人文學科榮譽學士學位、中國語言及文學碩士學位，以及哲學文學碩士學位。他在香港電台主持「清晨爽利」節目已近十年，與公眾深入交流中國文化和詩歌等主題。在今年的香港全民閱讀日，鍾先生更受邀進行了一場以中華文化為主題的網上講座。他經常應各學校及香港教育大學的邀請，與年輕人分享他對中國文化、師生關係、寫作與閱讀、詩詞朗誦及職場經歷的見解，常勉勵年輕一代不應被眼前的得失所影響，目光要放得更長遠。