30在港中資企業人員參與廉政學院課程 提升管理及反腐

香港國際廉政學院舉辦、為期兩日的「企業管理人員反腐敗專業課程」，30名在港中資企業管理人員與廉署人員及內地反腐學者交流經驗，共同維護在港中資企業廉潔合規。廉政專員胡英明今日(26日)主持課程結業儀式時表示，剛發布《2024年世界競爭力年報》中，香港在全球67個經濟體中，整體競爭力排名上升兩位至全球第五；在「行賄和貪污不存在」這個指標方面，香港更躍升六位，由去年第十位，升至今年全球第四，亞太區第一，反映企業和投資者對香港營商環境、打擊貪污的表現充滿信心。

為期兩日的企業管理人員反腐敗專業課程吸，引不少具規模的在港中資企業派出合規或反貪腐部門管理人員出席。是次課程首次邀請到清華大學紀檢監察研究院劉懿親自來港擔任嘉賓講者，向參加者分享「一帶一路」企業廉潔合規面臨的機遇與挑戰。

望課程助中資企業提升管理和預防腐敗行為 胡英明表示，期望課程可幫助中資企業進一步提升管理和預防腐敗行為，確保公司運作符合道德和法律標準，有助公司的經營和長遠發展。他亦提到，許多在港中資企業植根香港，為香港經濟發展作出巨大貢獻。隨著更多內地企業向外發展，在港的中資企業在推廣廉潔文化方面擔當重要角色。