47人初選案｜戴耀廷等定罪被告今起求情　官：量刑按參與程度

民主派47人「35+」初選案，眾人被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權」罪，其中14名不認罪的被告經審訊後被裁定罪成，31人認罪，共有45人罪成。一眾罪成的被告今(25日)起分批在西九龍法院求情，並由被指為「組織者」，包括戴耀廷和區諾軒等5人開始，預計整個求情程序在8月中前完成。

控方：組織者必屬「首要分子」 首批求情的5人是被指為「組織者」的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和受審後罪成的吳政亨，當中區諾軒、趙家賢和鍾錦麟在案中以從犯證人身分作供，他們由囚車押送到法院，警員在法院外持槍佈防，又出動警犬到場。法庭預留3日處理5人求情，預計法庭聽取求情後，會決定他們作為組織者的參與程度。