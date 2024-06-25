47人初選案｜戴耀廷等定罪被告今起求情　官：量刑按參與程度

民主派47人「35+」初選案，眾人被控《港區國安法》中「串謀顛覆國家政權」罪，其中14名不認罪的被告經審訊後被裁定罪成，31人認罪，共有45人罪成。一眾罪成的被告今(25日)起分批在西九龍法院求情，並由被指為「組織者」，包括戴耀廷和區諾軒等5人開始，預計整個求情程序在8月中前完成。
控方：組織者必屬「首要分子」
首批求情的5人是被指為「組織者」的戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和受審後罪成的吳政亨，當中區諾軒、趙家賢和鍾錦麟在案中以從犯證人身分作供，他們由囚車押送到法院，警員在法院外持槍佈防，又出動警犬到場。法庭預留3日處理5人求情，預計法庭聽取求情後，會決定他們作為組織者的參與程度。
案件由《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡主審。法官李運騰表示由於本案涉及串謀罪行，問控方是否同意，法官量刑時需考慮他們參與程度不同，但主謀會被視作參與程度較高。控方就認同法官理解，惟指組織者必屬「首要分子」，亦難以應法官要求為眾被告分級。
根據《港區國安法》條文，串謀顛覆國家政權罪可分3類判刑，其中首要分子可判10年以上至終身監禁，積極參與者可判3至10年監禁，其他參與者判3年以下。
47人初選案報道一覽
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