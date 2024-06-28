Google翻譯開通支援廣東話　記者實測打「大檸樂」出「Big Lemon」

Google宣布，旗下Google翻譯（Google Translate）將新增110種語言的支援，並使用其PaLM 2人工智能模型來進行翻譯，使其支援語言總數從133種增加到243種，今次亦支援網友廣東話（粵語）的翻譯。

Google：廣東話用戶長期要求加入語言

Google透露，是次新增的語言在全球有逾6.14億使用者，大約佔整體人口的8%。Google表示，各種語言的使用情況各不相同，有些語言的使用者數目超過1億人；亦有部分語言沒有任何活躍使用者，但使用者仍努力去保存語言，而Google提到，在添加語言支援時會考慮到區域差異、方言和不同的拼寫標準。