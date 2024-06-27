M+辦首個全面回顧展 看貝聿銘的建築人生

著名美籍華裔建築師貝聿銘的建築傑作遍及世界多地，亦成地標景點。當中為人熟悉有香港中銀大廈、法國羅浮宮金字塔等。西九M+周六(29日)起舉行首個貝聿銘(1917——2019)全面回顧展「貝聿銘：人生如建築」，展出逾400件展品，包括一系列繪圖手稿、建築模型、相片及錄像等，當中不少展品將首次公開亮相。貝聿銘兒子貝禮中認為，展覽記錄了父親作為一名建築師和人道主義者的個人故事，相信父親看到展覽也會感到自豪和驚喜，盼能引起全球觀眾的共鳴。

展覽分為「貝聿銘的跨文化底蘊」、「房地產和都市重建」、「藝術與公共建築」、「權力、政治與賞識青睞」、「物料改良與結構創新」及「以設計重新解讀歷史」6大主題，入場者可近距離探索貝聿銘的生活和工作；展品展示他獨特的建築手法和背後故事，並將其作品與社會、文化等交相對照。

縱貫七十載，貝聿銘的建築項目橫跨世界各地，為人熟知有華盛頓國家美術館東館、巴黎大羅浮宮現代化改造計劃、多哈伊斯蘭藝術博物館等。而與香港人息息相關的當屬具標誌性設計與結構的香港中銀大廈，不單行經中環會看到，中銀香港所發行的鈔票亦會看到大廈的外貌。

M+設計及建築策展助理吳紫茵介紹，香港中銀大廈選址位於中環與金鐘之間，一直被高速公路和政府停車場包圍，是項目的重要因素；當時貝聿銘為建成一座聳立在這樣的地皮上、又能代表中國銀行的大廈，須與不同政府部門交涉，才能將大廈的正中位置對準美利道、至今不被阻擋。