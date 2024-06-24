Ray Online｜保安局「抖戰」非常任務揭盅　鄧炳強重現《無間道》經典畫面

保安局尋日(23日)喺社交媒體發布咗一張海報，入面預告「鐵三角最近精密計算緊一個非常任務」，當中保安局長鄧炳強、保安局副局長卓孝業，以及保安局常任秘書長李百全齊齊亮相，引來外界猜測到底係咩任務。任務內容今日(24日)終於一睹為快，原來所謂嘅「抖戰」任務就係保安局推出抖音官方帳號。片中鄧炳強更重現咗電影《無間道》中劉健明嗰段經典畫面。

呢段影片大約有1分鐘長，可以見到保安局嘅「鐵三角」，就係局長鄧炳強、副局長卓孝業、常秘李百全以電影造型登場，佢哋個個都神色緊張，喺度討論緊「非常任務」。其中鄧炳強話：「都係時候」，之後又話：「非常時期用非常方法」。卓孝業接著話「要做好呢件事，至少要有4個幫手」。鄧炳強就即刻示意在場嘅3個人，以及一個神秘人物。

令阿Ray感到最驚喜嘅係，片中鄧炳強有一幕走路時，重現咗港產片電影《無間道》中劉Sir、即劉健明用文件輕拍大腿外側嘅經典畫面，非常有感覺同水準。講返套片，然後鏡頭轉過去，原來鄧炳強所講嘅神秘人就係保安局嘅「吉祥物」保安小熊，而「非常任務」就係開咗保安局嘅抖音官方帳號。

暫吸5.5萬粉絲及12萬個點讚

至於開咗冇耐嘅保安局抖音官方帳號，已經有咗5.5萬個粉絲，同埋12萬個點讚。香港警察嘅抖音官方帳號都有留言互動，話「熱烈歡迎香港保安局加入抖音，我們之後一起創造更多精彩内容」。