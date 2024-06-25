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2024-06-25 10:22:14

Ray Online｜卓永興出席《海關戰線》慈善首映 分享海關同事拍攝趣事

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署理政務司司長卓永興在《海關戰線》保良局慈善首映禮致辭。（政府新聞處圖片）

署理政務司司長卓永興在《海關戰線》保良局慈善首映禮致辭。（政府新聞處圖片）

署理政務司司長卓永興昨晚（24日）出席《海關戰線》保良局慈善首映禮，首映收益將用於青年發展項目。他指，《海關戰線》是香港首部以海關執法行動作為主線的電影。海關除負責保護電影業的知識產權，在不影響部門運作情況下，亦全力配合電影拍攝，包括租借制服、船隻和船隊基地等，海關關長何珮珊也出席首映禮。

署理政務司司長卓永興出席《海關戰線》保良局慈善首映禮。（左二起）張學友、海關關長何珮珊、保安局局長鄧炳強、保良局主席龐董晶怡、卓永興、英皇集團副主席楊政龍、政制及內地事務局局長曾國衞、閱文集團旗下新麗傳媒集團高級副總裁兼新麗電影總裁李寧、謝霆鋒與一眾嘉賓主持啓動禮。（政府新聞處圖片） 署理政務司司長卓永興在《海關戰線》保良局慈善首映禮致辭。（政府新聞處圖片） 謝霆鋒為主演新片《海關戰線》擔任動作指導。 張學友在海關基地取景拍《海關戰線》。 《海關戰線》由邱禮濤執導，謝霆鋒擔任動作指導及主演。 《海關戰線》於7月5日正式開畫。 謝霆鋒在《海關戰線》半裸上身並應付大量動作戲。 謝霆鋒與張學友出席《海關戰線》首映。(林俊源攝) 謝霆鋒於《海關戰線》擔任武術指導。(林俊源攝) 拉姑率領《中年好聲音2》成員現身《海關戰線》首映禮。(林俊源攝) 謝霆鋒在《海關戰線》正式開拍前，持地為完美體態拍了一輯寫真。 謝霆鋒在《海關戰線》正式開拍前，持地為完美體態拍了一輯寫真。

卓永興又指，海關的戰線的確很長：從「原子彈到雞蛋、白粉到奶粉」，都關香港海關的事。例如在防止及偵緝私運違禁品方面，由毒品、軍火、戰略物品，以至應課稅品、侵犯版權或違反商品說明的物品，以至動植物、瀕危物種、肉類、家禽、蛋類及配方奶粉等，都屬於香港海關的管制範圍。

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卓永興提及海關同事分享了電影拍攝期間的一件趣事。有一天同事上班時見到前面件制服穿得特別貼身、看背影都相當有型、手持MP5輕機槍準備執勤的兩位夥計。他心想是哪裏新調來的夥計呢，這麼有型？當他們一轉身，一如大家所料，除了張學友及謝霆鋒，還會是誰呢。

此外，《海關戰線》有很多海上拍攝的驚險追逐鏡頭，安全措施當然一定做足，但海上風高浪急，拍攝期間也難免有不少驚險場面，由此可見海關工作，尤其是打擊海上走私的工作，真是相當危險。卓永興表示，應該要向守護香港治安的一班海關人員致敬。

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