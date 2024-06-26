一文睇清 老中青幼北上睇牙有咩優惠！免費洗牙拔牙植牙檢查……

「講嘢最緊要有牙力，睇牙就係要揀有實力！」這句話不僅告訴香港人北上睇牙要選愛康健，還強調了實力的重要性。實力意味著團隊的質素、設備的技術以及極高的性價比。這就是愛康健多年來一直保持「信譽良好」和「經濟實惠」金漆招牌的原因。現在，大家有多一個北上睇牙的理由——愛康健福田旗艦店為老、中、青、幼四代提供18周年慶典優惠。例如，65歲以上長者可獲免費種植牙檢查及鬆牙拔除等服務，為大家的錢包省錢！
香港的私營牙科服務費用相對較高，而公營牙科服務則需要較長的輪候時間，特別是在進行如植牙和矯正牙齒等較複雜的治療時，這可能會讓人感到困難和卻步。相比之下，深圳愛康健齒科提供的服務價格更為親民，使更多人能夠負擔得起安全可靠且高質量的正規牙科服務。愛康健普遍醫生臨床年資達10年以上，在內地屬於一線級牙科醫療集團，其客戶服務水平甚至高於本地牙科。愛康健福田旗艦店18周年慶典期間，消費者到店即獲贈牙齒清潔旅行套裝乙份，還有以下優惠，優惠期至2024年8月31日。
優惠內容
兒童優惠：家長與兒童共同洗牙特價 ¥150/二位，兒童全口塗氟免費一次。
青年優惠：箍牙服務贈送電動牙刷或水牙線機，另加送 200 港元百佳購物券。
成人優惠：基礎專業洗牙免費一次，並送 CT 口腔檢查；中度及重度牙周治療贈送電動牙刷或水牙線機。
65歲以上長者優惠：免費種植牙檢查和鬆牙拔除；瑞典 Neoss 親水種植牙超值全包價 ¥8500/顆，免費升級全瓷牙冠，贈電動牙刷或水牙線機，額外再送 200 港元百佳購物券；植牙二人同行每人再減 ¥300。
現有客戶推薦親友：推薦新人進行植牙或箍牙，舊有客戶可獲得200 港元百佳購物券。
以上優惠僅適用於福田口岸的「愛康健李川口腔診所」。
福田店距口岸一站之隔 吃喝玩樂一應俱全
愛康健在內地設有多家分店，分布於交通便利的地區。其中，愛康健李川口腔門診部（福田旗艦店）靠近福田口岸，乘坐地鐵只需一個站即可到達，甚至有免費專車接送，使港人北上就醫更加方便。此外，福田旗艦店周邊吃喝玩樂一應俱全，讓患者在看牙之餘，也能享受一條龍的娛樂服務。
愛康健李川口腔門診部以其先進的設備和專業的服務團隊著稱，能夠提供高質量的牙科治療。無論是日常檢查、牙齒矯正，還是複雜的牙科療程，包括數字化種植牙、牙周治療和口腔美學修復等均滿足患者的需求，並且以親民的價格讓更多人享受到優質的醫療服務。這種綜合服務體驗成為了港人北上睇牙的理想選擇。
愛康健李川口腔門診部 (福田旗艦店)
地址：深圳市福田區金田路水圍村金莊商業樓2-5樓 (近深圳地鐵福民站D出口)
營業時間：早上9時至下午7時（假期照常應診）
香港官方WhatsApp預約：https://bit.ly/領取愛康健福田旗艦店18週年慶典優惠
香港官方查詢熱線：6933 8128
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