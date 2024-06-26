一文睇清 老中青幼北上睇牙有咩優惠！免費洗牙拔牙植牙檢查……

「講嘢最緊要有牙力，睇牙就係要揀有實力！」這句話不僅告訴香港人北上睇牙要選愛康健，還強調了實力的重要性。實力意味著團隊的質素、設備的技術以及極高的性價比。這就是愛康健多年來一直保持「信譽良好」和「經濟實惠」金漆招牌的原因。現在，大家有多一個北上睇牙的理由——愛康健福田旗艦店為老、中、青、幼四代提供18周年慶典優惠。例如，65歲以上長者可獲免費種植牙檢查及鬆牙拔除等服務，為大家的錢包省錢！

香港的私營牙科服務費用相對較高，而公營牙科服務則需要較長的輪候時間，特別是在進行如植牙和矯正牙齒等較複雜的治療時，這可能會讓人感到困難和卻步。相比之下，深圳愛康健齒科提供的服務價格更為親民，使更多人能夠負擔得起安全可靠且高質量的正規牙科服務。愛康健普遍醫生臨床年資達10年以上，在內地屬於一線級牙科醫療集團，其客戶服務水平甚至高於本地牙科。愛康健福田旗艦店18周年慶典期間，消費者到店即獲贈牙齒清潔旅行套裝乙份，還有以下優惠，優惠期至2024年8月31日。