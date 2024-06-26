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2024-06-26 11:00:00

七一優惠｜信和集團商場推「7.1假日狂賞」 體驗劍擊/齊睇歐國盃/餐飲購物優惠低至71折

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七一優惠｜信和集團商場推「7.1假日狂賞」 體驗劍擊/齊睇歐國盃/餐飲購物優惠低至71折

七一優惠｜信和集團商場推「7.1假日狂賞」 體驗劍擊/齊睇歐國盃/餐飲購物優惠低至71折

信和集團旗下商場特意推出多項優惠及活動，與全城一同慶祝香港回歸廿七周年！多個「7.1假日狂賞」，派出總值30萬現金券，此外毋須消費，泊車即送$100現金券！七一周末更分別舉行「劍擊體驗和齊齊睇歐洲足球盛事直播，想了解詳請即睇內文！

「7.1消費賞」 消費HK$710即送HK$100

為慶祝本港回歸並適逢一連三日長假期，顧客於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心，即日以電子方式消費滿HK$710或以上，即可換領HK$100 S現金券一張，快來趁機到各個商場消費，感受回歸及假日之喜！

近100個獨家餐飲購物優惠低至71折

除了消費獎賞，信和集團旗下商場亦推出近100個獨家餐飲及購物商戶優惠，於指定食肆或零售商戶消費滿指定金額，或於指定食肆或零售商戶購買指定產品，即可享71折優惠！

旗下商場另有其他精選優惠，涵蓋美食、運動、美妝、健康產品、影音電器、時裝、珠寶首飾等範疇，應有盡有。優惠詳情已上載至S+ REWARDS手機應用程式「7.1假日狂賞」頁面。

「週末泊車請食飯」毋須消費即送HK$100現金券

信和集團旗下四大商場更推出「週末泊車 請您食飯」活動，於七一周末假期6月29至7月1日內，SREWARDS會員於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城泊車，毋須任何消費，即可獲贈兩張HK$50合共價值HK$100美食現金券，無需消費即可享受美食，與親朋好友共度美好時光。

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信和集團商場推出「7.1假日狂賞」

信和集團商場推出「7.1假日狂賞」

奧海城「劍擊體驗」

為祝賀劍擊隊於早前國際劍擊聯會花劍世界盃比賽上奪得金牌，加上四年一度的體壇盛事將至，集團旗下奧海城將與香港精英劍會合作，於7月1日正午12時至晚上7時，在2期地下中庭舉辦「劍擊體驗」。屆時會有劍擊運動員示範重劍、花劍、佩劍3大劍擊種類的劍擊比賽，並會有現場專業旁述講解！

SREWARDS會員更可憑點數參加「劍擊體驗工作坊」，由香港及匈牙利專業劍擊教練教授基本技巧，更有機會登上劍擊賽道，參與模擬劍擊比賽，以及試穿劍擊服裝拍照，讓你一嚐做劍擊運動員的滋味！

奧海城「劍擊體驗」

奧海城「劍擊體驗」

荃新天地與你齊睇歐洲足球盛事16強精選賽事

6月29日及30日深夜於荃新天地2期中庭直播Now TV歐洲足球盛事16強精選賽事，並推出飲品及零食套裝換領！顧客只需即日於荃新天地消費滿HK$300或以上，或SREWARDS會員憑3點數，就可於以下指定賽事時播放時，換領飲品一罐及零食套裝一份，齊來趁假日嘆住感受足球狂熱！

賽事直播日期及時間：

日期 時間 賽事
6月29日（星期六） 深夜12時 A組次名 vs B組次名
6月29日（星期六） 深夜3時 A組首名 vs C組次名
6月30日（星期日） 深夜12時 C組首名 vs D/E/F組第三名
6月30日（星期日） 深夜3時 B組首名 vs A/D/E/F組第三名

 

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荃新天地一連兩晚直播歐洲足球盛事16強賽事

荃新天地一連兩晚直播歐洲足球盛事16強賽事

屯門市廣場「柏斯音樂小明星音樂分享會

7月1日下午1時正至2時半，屯門市廣場1樓中央廣場將舉行「柏斯音樂小明星音樂分享會」。多位小音樂家將即場以鋼琴、流行鼓、長笛等樂器，演奏多首古典及流行樂曲，一同見證未來音樂家發光發亮！

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