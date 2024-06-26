信和集團旗下商場特意推出多項優惠及活動，與全城一同慶祝香港回歸廿七周年！多個商場推「7.1假日狂賞」，派出總值30萬現金券，此外毋須消費，泊車即送$100現金券！七一周末更分別舉行「劍擊體驗」和齊齊睇歐洲足球盛事直播，想了解詳請即睇內文！

「7.1消費賞」 消費HK$710即送HK$100

為慶祝本港回歸並適逢一連三日長假期，顧客於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心，即日以電子方式消費滿HK$710或以上，即可換領HK$100 S現金券一張，快來趁機到各個商場消費，感受回歸及假日之喜！

近100個獨家餐飲購物優惠低至71折

除了消費獎賞，信和集團旗下商場亦推出近100個獨家餐飲及購物商戶優惠，於指定食肆或零售商戶消費滿指定金額，或於指定食肆或零售商戶購買指定產品，即可享71折優惠！

旗下商場另有其他精選優惠，涵蓋美食、運動、美妝、健康產品、影音電器、時裝、珠寶首飾等範疇，應有盡有。優惠詳情已上載至S+ REWARDS手機應用程式「7.1假日狂賞」頁面。

「週末泊車請食飯」毋須消費即送HK$100現金券

信和集團旗下四大商場更推出「週末泊車 請您食飯」活動，於七一周末假期6月29至7月1日內，S⁺REWARDS會員於信和集團旗下屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城泊車，毋須任何消費，即可獲贈兩張HK$50合共價值HK$100美食現金券，無需消費即可享受美食，與親朋好友共度美好時光。