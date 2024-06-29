七一優惠｜海港城一日限定消費及泊車優惠 消費指定金額即送戲飛+晚餐優惠券+高達5小時免費泊車

為慶祝七一香港回歸27周年，海港城特別於7月1日推出一日限定消費及泊車優惠，消費滿指定金額，即可享高達5小時免費泊車，更可獲贈電影禮劵2張及晚餐優惠劵，即睇內文了解詳請！

於2024年7月1日，於海港城以指定電子付款方式即日單一消費每$100，可享有1小時免費泊車優惠，最高可享5小時！即日累積消費滿$2,000 (最多2間不同商戶之單據)，除了加碼免費泊車及可換領晚餐優惠劵外，更可獲贈海運戲院電影禮券2張，數量有限，送完即止！

Shop for FREE Dinner 獎賞活動

海港城鼓勵大家食夜啲，玩夜啲！由即日起至7月7日，顧客於同日在海港城商戶以指定電子付款方式消費每滿$2,000，即可免費換領$100晚餐電子優惠券1張 (每次上限4張)。如消費總額包括$1,000或以上於餐廳之單一電子消費更可獲雙倍獎賞，最多換領$100晚餐電子優惠券8張。

「晚餐優惠券」可於指定40多間精選餐廳在晚上6時後使用，包括天穴、八十里、羲和雅苑、Charcoal Bar、塚田農場、幸匠燒、Harbourside Grill等等。