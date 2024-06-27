七一優惠｜7.1回歸餐飲優惠合集 大家樂$99冬瓜盅/太興堂食全單71折/KFC $7.1葡撻

為慶祝香港回歸27周年，逾2000間食肆都推出七一優惠，當中包括多間連鎖快餐店、餐廳等。以下為大家整理七一餐飲優惠合集，有齊麥當勞、肯德基、牛角、美心、大家樂等。即睇詳情！

優惠期：6月29日至7月1日及7月6至7日

優惠期：7月1日至2024年7月7日下午3時至6時

七一優惠｜ 4. KFC

優惠詳情：7.1元購葡撻1件，只適用於香港 KFC分店櫃枱惠顧堂食及外賣自取。顧客須於KFC分店櫃枱下單時，向店員聲明使用此優惠。

優惠期：7月1日上午11時後起

七一優惠｜ 5. 牛角

優惠詳情：晚市精選極上和牛100分鐘放題套餐7.1折。全線分店均可使用優惠，只適用於KABU PASS會員 (可即時免費登記)。

優惠期：7月1日

七一優惠｜ 6. 美心 MX+ 美心 Food2

優惠詳情：鮮茄焗豬扒飯71折，全線店舖適用。

優惠期：7月1日