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生活
2024-06-25 12:17:24

中環美食｜人氣法國菜La Petite Maison 推周日限定招牌早午餐 任食14款頭盤小食

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中環美食｜中環人氣法國菜La Petite Maison 推周日限定招牌早午餐 任食14款頭盤小食

中環美食｜中環人氣法國菜La Petite Maison 推周日限定招牌早午餐 任食14款頭盤小食

位於中環的人氣法國菜餐廳La Petite Maison一向是城中品嚐高質法國菜的好選擇，餐廳推出周日限定招牌早午餐，客人可以一個價錢任食14款頭盤小食、精選主菜、配菜、甜品及多款無限添飲的飲料，適合周日和好友相聚！下文即睇詳情！

中環La Petite Maison周日限定招牌早午餐

La Petite Maison在倫敦、杜拜、邁阿密及香港等地擁有九間餐廳，主打充滿法國蔚藍海岸風情的美食，部分選用地中海食材炮製，感覺輕盈清爽有創意。頭盤小食包括法國特色名菜勃艮第蝸牛、蟹肉荷蘭醬班尼迪蛋、莙薘菜奄列、布袋芝士番茄撻等，另外亦有肉食選擇，例如薄切鰤魚刺身配青蘋果醬、牛肉他他配煙燻骨髓蛋黃醬、薄切鯛魚片配熱情果醬汁及鮮嫩西蘭花天婦羅。
主菜選擇豐富，包括香煎紅鯛魚柳配泡椒醬、香烤春雞、烤牛肉配紅酒汁、大蝦自家製幼蛋麵及夏日豌豆燉飯，同樣處理得宜，味道有水準！最後甜品亦有心思，有熱門甜品法式多士「Cyrus」配香料雪糕、新登場的雲呢拿芝士蛋糕配雜莓醬及雜莓忌廉窩夫和經典提拉米蘇拿破崙千層酥，為早午餐作完美句號。

La Vie en Rosé早午餐定價每位港幣688元起，包括美食佳餚、無酒精雞尾酒和果汁；而配以五款雞尾酒、頂級粉紅酒或香檳的早午餐套餐，則定價每位港幣998元。

La Petite Maison
地址：中環士丹利街23-29號H Queen's 1樓1號舖

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