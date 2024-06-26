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生活
2024-06-26 10:00:00

又一城chiikawa x MINISO快閃店 盤點15大必買商品 買滿$499送購物袋/Chiikawa見面會

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chiikawa x MINISO快閃店登陸九龍塘又一城 盤點15大必買商品 買滿$499送購物袋/Chiikawa見面會

chiikawa x MINISO快閃店登陸九龍塘又一城 盤點15大必買商品 買滿$499送購物袋/Chiikawa見面會

chiikawa fans請注意！chiikawa x MINISO快閃店首次登陸香港，於九龍塘又一城設期間限定Pop Up store，售賣多款獨家商品，包括公仔、生活用品等。購物滿指定金額送購物袋，更可參加3大人氣角色見面會。即睇詳情！

chiikawa x MINISO 主題快閃香港首展》位於又一城LG2層，以粉紅色為主調，漫畫內的主角chiikawa化身成3D裝置坐陣於期間限定店的正門上，旁邊的牆則以巨型漫畫格裝飾，展現chiikawaHachiwareUsagi的日常互動。

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期間限定店發售近百款周邊精品，當中更有又一城獨家發售的商品，包括公仔、U形枕、斜挎包、束髮帶、掛飾、筆袋、購物袋等等，把它們通通帶回家吧！

即睇必買周邊！

U型枕 $79 大號拷包站姿公仔 御守掛飾 毛絨斜拷包 $79 小推車收納 $19 三層收納盒 大頭冰箱貼 $59 趴姿公仔 $109 原子筆 $19 迷你小風扇 疊疊樂公仔 $69 毛絨化妝包 金屬徽章 卡通立體束髮帶 $59 滑鼠墊

獨家限量贈品+三大人氣角色見面會

活動期間凡於期間限定店單次購物滿港幣＄499，即可獲贈限量購物袋一個。數量有限，先到先得，贈完即止。

另外，於2024624日至26日期間的指定時段內購物，更有機會即場參與「chikawa見面會」，與三大人氣角色親身見面，名額有限，先到先得。

624

7:00pm場次人偶活動：請於6:00pm-7:00pm進行兌換

625-26

12:00pm場次人偶活動：請於11:00pm-12:00pm進行兌換

2:00pm場次人偶活動：請於1:00pm-2:00pm進行兌換

4:00pm場次人偶活動：請於3:00pm-4:00pm進行兌換

名額兌換規則：

1. 人偶合影名額兌換僅在每場人偶合影場次時間的前1個小時開始兌換、

2. 請憑當天消費憑證，根據期望的人偶合影場次，合理安排時間前往兌換處兌換

3.每場人偶合影名額僅40個，名額兌換先到先得，兌完即止

*每張消費憑證僅能兌換1

*如消費滿HKD499疊加購物袋贈品福利*消費憑證僅當天有效

 

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購物滿港幣＄499，即可獲贈限量購物袋一個。 更有機會即場參與「chikawa見面會」，與三大人氣角色親身見面。

chiikawa x MINISO 主題快閃香港首展〉詳情

開放首日：2024624

開放時間：下午3時至10

開放日期：2024625日至2024711

開放時間：上午9時至下午10

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2

chiikawa x MINISO 主題快閃香港首展查詢

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