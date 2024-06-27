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生活
2024-06-27 07:00:00

周末好去處｜沙田綠Fun Fun 社區綠惜市集（附環保工作坊x環保設施導賞遊）

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周末好去處｜沙田綠Fun Fun 社區綠惜市集（附環保工作坊x環保設施導賞遊）

周末好去處｜沙田綠Fun Fun 社區綠惜市集（附環保工作坊x環保設施導賞遊）

由香港賽馬會贊助，基督教家庭服務中心主辦的「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集將於7月6至7日一連兩日假沙田第一城舉行，透過綠色市集、工作坊、攤位遊戲、環保設施導賞遊、舞台表演、打卡區等一系列精彩活動，鼓勵大眾認識資源循環，實踐綠惜生活。

現場設多元化攤位，讓大眾認識香港回收產業，及日常生活回收小知識。同場加設綠在沙田回收流動點，鼓勵市民身體力行參與回收活動，為環保出一分力，更可在環境保護署推行的「回收大行動」期間賺取6倍綠綠賞積分。

市集以外，「沙田綠Fun Fun」更舉行「菜苗種植工作坊」、「木藝體驗班」、「環保手工皂製作」、「生物炭及蟲肥種植教室」以及「咖啡渣磨砂膏」等環保工作坊，由專人指導，讓參與者親手為可回收物賦予第二生命，於日常生活中延續減廢習慣。

大嘥鬼更會快閃第一城的「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集舉行見面會，與市民分享惜物減廢及綠色生活的貼士。 「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集邀請多個團體帶來切合綠色主題的表演項目，包括：以廢棄回收物演奏敲擊樂及busking、舞蹈及魔術表演等。 「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集。 「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集邀請多個團體帶來切合綠色主題的表演項目，包括：以廢棄回收物演奏敲擊樂及busking、舞蹈及魔術表演等。 迷你轆轆」環保電動宣傳車更搖身一變成為流動「二賣」分享站，傳遞惜物減廢的訊息。 市民參與回收、攤位遊戲及工作坊，均可獲得「換領禮物樽蓋」，以兌換綠惜小食或環保小禮物。 綠惜空間打卡區以多個七彩繽紛的升級再造舊車胎，組合成造型花式多樣、顏色鮮豔奪目的車胎擺件，吸引市民打卡拍照。

大嘥鬼更會快閃第一城的「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集舉行見面會，與市民分享惜物減廢及綠色生活的貼士。

環保設施導賞遊

「沙田綠Fun Fun」於活動當日安排環保設施導賞遊，到訪本港鬧市中的綠色天地—都市綠洲及零碳天地。都市綠洲坐落觀塘市區，佔地達45,000平方呎，為全港首個結合都市農耕及社區參與元素的大型市區綠化項目。透過都市農夫計劃、社區活動、趣味課程和工作坊等多元化的體驗，讓市民進一步了解自然環境、園藝種植、掌握綠色生活的知識和技巧，推廣都市農耕及綠色社區生活。導賞遊亦會參觀全港首個對外開放的園藝治療花園 — 心靈綠洲，了解如何藉著植物及接近自然環境，達致治療效果，改善身心健康。而建造業零碳天地是香港首座零碳建築，透過導賞團，可了解本地及世界各地的綠色建築設計，推廣大眾提升生態價值及落力實行低碳生活。

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「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集海報。 「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集，大嘥鬼更會快閃第一城的「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集舉行見面會。 市民參與回收、攤位遊戲及工作坊，均可獲得「換領禮物樽蓋」，以兌換綠惜小食或環保小禮物。 環保園升級再造體驗空間以藍色為主調，展示用本地回收物料改造的家居實用及時尚單品。 除了市集外，「沙田綠Fun Fun」更舉行「菜苗種植工作坊」、「木藝體驗班」、「環保手工皂製作」、「生物炭及蟲肥種植教室」以及「咖啡渣磨砂膏」等環保工作坊。

「沙田綠Fun Fun」社區綠惜市集

  • 日期：2024767日（星期六、日) 
  • 時間：上午1130下午530 
  • 地點：沙田第一城17座籃球場

環保設施導賞遊網上報名連結

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