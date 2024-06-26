周末好去處｜麥當勞X港鐵紅磡站「站見」鐵路展 推McCafé列車主題熱飲 歎啡送限量Postcard

早前，麥當勞紅磡港鐵站餐廳化身港鐵車廂主題餐廳，由即日起更聯乘港鐵紅磡站「站見」鐵路展，於紅磡地鐵站麥當勞推出三款 McCafé列車主題熱飲，麥當勞親子會會員更可專享鐵路展親子會專場。即睇詳情！
由即日起，麥當勞紅磡港鐵站餐廳推出三款期間限定McCafé列車主題熱飲，包括：熱意大利泡沫咖啡（Cappuccino）、熱朱古力泡沫咖啡（Mocha）或熱燕麥朱古力（Oatly Chocolate），隨飲品更附送限量版列車Postcard一張。
三款McCafé列車主題熱飲分別以朱古力粉隨機撒上是次「站見」鐵路展展出的三款列車圖案，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」以及56號柴油電動機車「杜利華號」。一眾鐵路迷絕對不能錯過！
「站見」鐵路展自推出以來反應熱烈，麥當勞將聯乘港鐵於7月至8月舉辦3場親子會會員專場，親子會會員可帶同小朋友參觀展覽，一同穿越香港鐵路的今昔。由即日起至7 月7日，親子會會員可透過麥當勞發放的電郵內之網址登記，每場只限40位會員，名額有限，先到先得，各位家長記住把握機會！
「站見」鐵路展親子會會員專場
日期：2024年7月26日、8月2日及8月21日
時間：約1小時15分鐘
地點： 港鐵紅磡站「站見」鐵路展
門票費用：全免
參加者要求：麥當勞親子會會員