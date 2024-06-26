熱門搜尋:
歐洲國家盃 深中通道 七一優惠 簡約公屋 THE SOUTHSIDE 機票優惠 多啦A夢 的士 NOVO LAND 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-06-26 14:30:00

周末好去處｜麥當勞X港鐵紅磡站「站見」鐵路展 推McCafé列車主題熱飲 歎啡送限量Postcard

分享：
周末好去處｜麥當勞X港鐵紅磡站「站見」鐵路展 推McCafé列車主題熱飲 歎啡送限量Postcard

周末好去處｜麥當勞X港鐵紅磡站「站見」鐵路展 推McCafé列車主題熱飲 歎啡送限量Postcard

早前，麥當勞紅磡港鐵站餐廳化身港鐵車廂主題餐廳，由即日起更聯乘港鐵紅磡站「站見」鐵路展，於紅磡地鐵站麥當勞推出三款 McCafé列車主題熱飲，麥當勞親子會會員更可專享鐵路展親子會專場。即睇詳情！

由即日起，麥當勞紅磡港鐵站餐廳推出三款期間限定McCafé列車主題熱飲，包括：熱意大利泡沫咖啡（Cappuccino）、熱朱古力泡沫咖啡（Mocha）或熱燕麥朱古力（Oatly Chocolate），隨飲品更附送限量版列車Postcard一張。

三款McCafé列車主題熱飲分別以朱古力粉隨機撒上是次「站見」鐵路展展出的三款列車圖案，包括東鐵綫第一代電氣化列車「黃頭」、中期翻新列車「烏蠅頭」以及56號柴油電動機車「杜利華號」。一眾鐵路迷絕對不能錯過！

Ad Block
限量版列車Postcard McCafé Coffee 烏蠅頭 McCafé Coffee 黃頭 McCafé Coffee 56號柴油機車

「站見」鐵路展自推出以來反應熱烈，麥當勞將聯乘港鐵於7月至8月舉辦3場親子會會員專場，親子會會員可帶同小朋友參觀展覽，一同穿越香港鐵路的今昔。由即日起至7 7日，親子會會員可透過麥當勞發放的電郵內之網址登記，每場只限40位會員，名額有限，先到先得，各位家長記住把握機會！

「站見」鐵路展

「站見」鐵路展

「站見」鐵路展親子會會員專場

日期：2024726日、82日及821

時間：約1小時15分鐘

地點： 港鐵紅磡站「站見」鐵路展

門票費用：全免

參加者要求：麥當勞親子會會員

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受