報讀建造業課程 成為知識型技術專才 免學費有津貼 技能學歷雙軌發展

若你於DSE考獲5科2級或以上，包括中、英、數，便可報讀「高等文憑課程」，4項高等文憑課程分別為屋宇建造監工、屋宇維修監工、土木工程監工及工料測量。課程為期兩年，包課堂培訓、工地實習及在職培訓，理論與實踐結合，教授學生施工管理及監督工程質素的知識和技巧，協助學生在職場及升學作好準備。完成兩年制課程後，可即時成為建造業工程管理人員或工料測量人員。

無論是中三及中六畢業生或有意轉行人士，都可藉報讀香港建造學院的課程轉換事業跑道。

高等文憑畢業生 銜接指定學位課程獲學分豁免

若有意繼續升學，學院課程接駁香港都會大學的建造管理及測量榮譽理學士、屋宇設備工程及可持續發展榮譽工學士或土木及環境工程榮譽工學士課程可獲學分豁免。而入讀University College Of Estate Management（UCEM）建造相關學科學位課程則最多可獲200學分豁免，更快完成學位，為擔任技術、督導及管理崗位做好準備。

中六畢業生：建造文憑課程 兼顧就業及升學需要

「建造文憑課程」適合具備中六學歷的畢業生，提供10科涵蓋建造業主要工種，兼顧年輕人就業及升學需要，訓練學生成為知識型技工。完成為期一年的課程後，畢業生可參加「認可技術專才培訓計劃」，一邊以學徒身份提升職業資歷，成為高級技工，想繼續進修絕不也問題，兼讀形式升讀「建造專門行業專業文憑」，奠定良好基礎以配合將來個人發展及進修。