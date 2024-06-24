夏日護膚好物推介：冰涼保濕、減壓面膜、煥膚精華

踏入又濕又悶熱的夏天，肌膚面對侷促環境，又經常出入冷氣地方，容易變穩不穩定，出現過敏泛紅、外油內乾等問題，今次為大家介紹多款夏日溫和保濕好物，部分更有冰涼質感，為肌膚降溫同時補水。 夏日護膚好物推介｜ mtm labo custom-blended moisture building essence $2,490/26ml 深度昇華版custom-blended moisture building essence，微細保濕因子玻尿酸結合豆瓣菜、鼠尾草、桑根等十多種超卓植物精萃，有效強化肌膚保濕屏障，多重抗氧化，加倍吸水、注水、儲水、鎖水功能。日間全面驅動肌膚水循環，賦活水漾肌膚。

夏日護膚好物推介｜mtm labo custom-blended moisture building essence $2,490/26ml

夏日護膚好物推介｜ RMK 水漾清涼保濕液 ( 夏日限定 ) $320/150ml 一支即可極速補水，持續水潤感：清涼水漾質地有效舒緩夏季肌膚，瞬間降低肌膚溫度，帶來清爽舒適感覺，冰涼薄荷和香梨香氣營造清新感。富冰涼感的啫喱質地，蘊含高效保濕和滋潤成分，不想塗抹太多護膚品時，僅憑一支即可快速補水，為冷氣下的乾燥肌膚保濕，亦非常適合在夏天容易脫妝的日子使用。啫喱質地輕盈水潤，一推瞬間變成水漾質地，讓水分直達肌膚角質層，為肌膚降溫及舒緩。

另一款RMK清涼保濕定妝噴霧($240/50ml)，定妝同時為肌膚注入水分，帶來清涼感保濕。不僅能防止由乾燥引起的脫妝問題，更能修護及滋潤在炎熱、冷氣等惡劣環境下的受損肌膚。

RMK清涼保濕定妝噴霧 $240/50ml

夏日護膚好物推介｜ Givenchy Skin Ressource 水漾活源面膜 $550/50ml 隨著氣溫持續上升，肌膚也跟著受壓失衡，容易缺水出油；加上生活節奏緊張，壓力荷爾蒙作祟，肌膚在內外夾攻下難免變得脆弱。面膜配方含97%的天然成分，包括獨家植物成分永生菊植物複合物，重點修復由環境和情緒壓力對肌膚引起的損害。啫喱凝膠狀的乳霜質地清新輕盈，舒適包裹肌膚，帶來放鬆、舒緩的親膚感。用後清爽不黏膩，肌膚更水潤透亮。

夏日護膚好物推介｜Givenchy Skin Ressource水漾活源面膜 $550/50ml

夏日護膚好物推介｜ Farmacy 蜂蜜煥膚精華 $520/30ml (Sephora 獨家發售 ) 悶熱又潮濕的天氣，帶來滿面油光，需要定期疏通毛孔，避免老化角質積聚在肌膚表面。精華添加品牌精研良久的蜂蜜萃取，加上5種複配酸性成分，以溫和方式去分解肌膚表層角質，溶解多餘的油脂，同時促進肌膚自我更新，令肌膚變得細緻及平滑柔軟，煥發健康光澤。

夏日護膚好物推介｜Farmacy 蜂蜜煥膚精華 $520/30ml (Sephora獨家發售)

夏日護膚好物推介｜肌研 雪葩冰感霜 $159/50g 雪葩冰感霜擁有肌研首創的雪葩綿軟質感，如初雪般一抹即溶化，釋放冰爽保濕成分，舒緩肌膚因室外日曬和室內冷氣吹乾等環境變化而引起的水油失衡、內乾外油等問題。透薄雪葩質地輕被皮膚吸收，不留半點黏笠，帶來啞緻柔光。

夏日護膚好物推介｜ Aesop 純淨無瑕調理液 $400/100ml 調理液提供溫和去角質功效，有助改善膚質，均勻肌膚外觀，提升其柔軟度與彈性，締造柔滑肌膚。高效護膚配方可幫助均勻肌膚外觀，提升其柔軟度與彈性。除了為肌膚提供多種益處與功效，具舒緩及保濕特性，純淨無瑕調理液還可為後續保濕步驟做好準備。同時帶有花香、木質、樹脂香調的迷人氣息。

夏日護膚好物推介｜Aesop 純淨無瑕調理液 $400/100ml

夏日護膚好物推介｜ OLE HENRIKSEN 「蕉」氣瞬效亮澤面霜 + $420 (Sephora 有售 ) 丹麥品牌OLEHENRIKSEN推出新的日常輕盈保濕乳霜，富含黃金維C和香蕉亮采粒子，有效即時提亮肌膚及提供24小時保濕效果。長時間使用更能進一步提亮緊實肌膚，明顯改善細紋和皺紋，有效妝前迅速亮膚，為妝容打好基礎，面霜更有淡淡的天然柑桔香氣，塗抹後即時令肌膚光澤並模糊瑕疵，同時賦予肌膚自然的溫暖光澤。

夏日護膚好物推介｜ M é thode SWISS 溫泉礦物保濕精華 $460/35ml 針對缺水肌膚，提供密集補水滋潤，以蘊含78%的瑞士溫泉水，維繫肌膚健康，配合能直達肌膚不同層次的高、 中、低分子玻尿酸，為肌膚深層保濕、鎖水、引導肌膚修復再生，輕盈質地瞬間滋潤煥肌。

夏日護膚好物推介｜Méthode SWISS 溫泉礦物保濕精華 $460/35ml

夏日護膚好物推介｜無印良品 水凝保濕護膚系列 全新配方的水凝保濕護膚系列採用多種天然保濕成分製成，為開始老化而乾燥的肌膚補充水分。配方保留使用天然水的特點，同時新增13種保濕成分、11種植物提取物和酵母提取物，包含敏感肌膚常缺乏的5種胺基酸及神經醯胺，使產品更為親膚及提升保濕功能。為進一步提升保濕力，新配方加入無印良品自主研發的保濕成分——米糠發酵液，有助平滑和調節皮膚，使保濕成分更容易滲透到角質層，讓肌膚緊緻、柔軟和光滑。 系列產品的塑膠瓶包裝採用100% PET再生塑膠製成。顧客可將清洗乾淨的無印良品護膚及化妝品塑膠空瓶，帶往無印良品指定店舖的塑膠瓶回收箱回收，空瓶將製成其他產品。

夏日護膚好物推介｜無印良品 水凝保濕爽膚水 $168/300毫升、水凝保濕乳液 $168/200毫升、水凝保濕乳霜 $148/45克

夏日護膚好物推介｜ Cetaphil 高效清爽低敏防曬啫喱 SPF 50 ＋ $175/150ml 採用高光穩定性的紫外線濾光劑提供最高防曬系數SPF 50＋，阻隔UVA和UVB，同時預防因光害令細胞和DNA 受損而引致皮膚出現曬傷、曬黑、曬紅及光老化等徵兆。為切合敏感肌需要，不含防腐劑 PARABENS、香料及PEG 的配方親膚低敏，更特別添加能提供保濕滋潤的維他命E，預防因陽光令肌膚變得乾燥，質感輕盈透薄、不泛白，而且防水及防汗，並通過皮膚科醫生測試。適合油性至中性、極敏感肌、對光敏感和馬羅卡痤瘡人士使用。

夏日護膚好物推介｜Cetaphil 高效清爽低敏防曬啫喱 SPF 50＋ $175/150ml

夏日護膚好物推介｜ Haruhada 冰感耐水防曬噴霧 SPF50+ ． PA++++ $138/150ml 有效耐水高達80分鐘，配合耐水分子和吸油微粉，高效耐水防汗，特別適合戶外運動及水上活動愛好者，更加入清涼的薄荷油，一噴可瞬間為肌膚降溫5℃；溫和配方不但不含任何人造香料、色素、礦物油、防腐劑paraben等刺激性成分，更蘊含有舒緩修護作用的積雪草萃取、能去除異味的柿子萃取、能緩解曬後水份流失的玻尿酸鈉，高效防曬之餘更可令肌膚更舒適。