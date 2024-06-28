世界綠色組織連繫綠色金融 推動低碳初創企業發展

為了積極推動本港綠色初創的生態發展，及致力為環保業界締造綠色商機，世界綠色組織（WGO）首次舉辦「2024年ESG初創企業創新科技演示日」（ESG-Tech Startup Demo Day 2024 ），提供交流的平台，逾百間本地及海外綠色初創企業參加。經過首輪評審，約50間本地及海外企業，向由業界翹楚組成的企業教練展示獨特的技術及創新的環保產品。參與的企業除了有機會接觸更多業界、國際投資者及潛在客戶，建立綠色商業網絡之外，當中最優秀的企業更可以參與世界綠色組織籌辦的「ESG初創企業加速器計劃」，了解ESG趨勢及實踐方法，推動可持續發展。

50間綠色初創企業展示技術及產品

世界綠色組織於昨天起一連兩日，於灣仔會議展覽中心舉行「2024年環境、社會及企業管治氣候行動國際峰會」，本屆峰會除了研討會及講座，更首次舉辦環保產業領先盛事──「ESG初創企業創新科技演示日」。企業來自香港、中國內地、日本、印度、馬來西亞、美國、加拿大、英國、澳洲等地區和國家的綠色初創企業參加，涵蓋領域包括金融科技、監管科技、綠色科技、交通運輸、林業管理、碳交易、碳資產管理等。20間本地及30間海外綠色初創企業即場向專業企業教練介紹公司的業務和願景，展示獨特的技術和嶄新的產品。

世界綠色組織倡當局優化初創生態環境

世界綠色組織創辦人兼行政總裁余遠騁表示，希望透過今次活動，為創科企業提供新技術試用場景。他建議，政府要加大力度優化初創生態環境，提供全方位的支援，努力培育研究人才，引入全球資金，讓香港成為初創公司創業的首選地，加速推動綠色創科發展。