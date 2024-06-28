炎炎夏日，適逢七一假期，身體需要補充更多水分和足夠的營養。余仁生特別推出「7.1狂歡購不停」限時優惠，由7月1至7月7日期間，精選11款膠囊買2送1；再配上夏日保健推薦，由7月1至8月1日期間，凡於余仁生門市或網店購物滿$800，即送全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊 (加强配方) (10粒裝)；多款養生茶療系列，2件即享8折；滴雞精系列亦享2件75折；指定盒裝野生冬蟲夏草2両或以上低至75折，滿$10,000再送花旗參紅棗滴雞精(6包裝)。優惠一浪接一浪，讓大家能量滿格過夏日！詳情可留意余仁生網上公布或下載余仁生APP。（優惠受條款及細則約束。余仁生(香港)有限公司保留最終決定權。）
查詢：2544 3308
網址： https://shop.euyansang.com.hk
日報
余仁生7.1限時優惠 x 夏日保健推薦
炎炎夏日，適逢七一假期，身體需要補充更多水分和足夠的營養。余仁生特別推出「7.1狂歡購不停」限時優惠，由7月1至7月7日期間，精選11款膠囊買2送1；再配上夏日保健推薦，由7月1至8月1日期間，凡於余仁生門市或網店購物滿$800，即送全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊 (加强配方) (10粒裝)；多款養生茶療系列，2件即享8折；滴雞精系列亦享2件75折；指定盒裝野生冬蟲夏草2両或以上低至75折，滿$10,000再送花旗參紅棗滴雞精(6包裝)。優惠一浪接一浪，讓大家能量滿格過夏日！詳情可留意余仁生網上公布或下載余仁生APP。（優惠受條款及細則約束。余仁生(香港)有限公司保留最終決定權。）