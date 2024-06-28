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市場資訊
2024-06-28 09:15:00
日報

和諧香港 DENZA灣仔陳列室與比亞迪科技展示區

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和諧香港DENZA位於告士打道151號資本中心地面一層的灣仔陳列室與比亞迪科技展示區，早前已正式開幕。告士打道是許多知名汽車品牌聚集地，尤其是登陸中國香港的新能源汽車品牌。此次將DENZA D9 帶到香港，為喜歡7MPV的香港市民，提供更高端、更豪華、更具可持續的綠色出行選擇。全新陳列室還打造了「比亞迪科技展示區」，以獨特的創意空間，將DENZA與方程豹、仰望等比亞迪高端豪華品牌一體展示。這裡展示了目前最受歡迎的純電動豪華7MPVDENZA D9等豪華電動車款。展場內設置的交付區可同時交付兩台新車。新店附近也設置了客戶專屬停車位和充電樁，提供更優質貼心的服務。
 網站：www.3trinity.hk

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