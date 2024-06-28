大家樂 X Hello Kitty 推流心抹茶奶皇月餅禮盒 限量特別版環保袋 中秋闔家歡慶團圓

中秋佳節，人月兩圓！與親友歡度佳節，當然不能缺少應節美食「月餅」。大家樂今年推出「金裝月餅」系列及全新的「Hello Kitty 流心抹茶奶皇月餅」，共有6款不同口味，讓大家於中秋賞月時可品嚐甘甜細膩的滋味。
大家樂與Hello Kitty聯乘推出全新「Hello Kitty 流心抹茶奶皇月餅」，採用濃郁的日本宇治抹茶，具醇厚高雅的茶香味，加入甘香鬆化的鹹蛋黃，只需用微波爐「叮」8至10秒，柔滑細緻流心如流沙湧出，令人一試難忘！月餅的賣相吸引，餅皮印有Hello Kitty標誌性的蝴蝶結圖案，月餅罐亦用了Hello Kitty半立體凸面圖案，可作為儲物盒收藏，Hello Kitty迷定會愛不釋手。現只需於門市購買一盒Hello Kitty流心抹茶奶皇月餅，另任選一盒大家樂金裝月餅，即可以HK$29加購限量版Hello Kitty環保袋一個（環保袋限量換購，換完即止）。
多款不同口味 預早訂購享多重優惠
為迎合親友的不同喜好，還可選購經典大家樂「金裝月餅」系列，包括人氣之選「金沙流心奶皇月餅」和「奶皇月餅」；與及傳統口味「雙黃白蓮蓉月餅」、「雙黃蓮蓉月餅」和「雙黃陳皮豆沙月餅」。今年大家樂繼續與著名插畫師WingKi Kwok(郭詠嘉)合作，為金裝月餅禮盒設計充滿中秋意境的圖案，使禮盒兼具優雅造型與實用性，送禮自用皆宜。由即日至7月28日，於門市及eatCDC惠顧月餅，可享低至48折。於eatCDC惠顧一套月餅套裝，送高達HK$50電子現金券：買兩套月餅套裝，額外再送HK$20電子現金券。Club 100會員由即日至7月1日享獨家優惠，於門市惠顧兩盒金裝月餅，送雙倍現金券。此外，凡於於門市惠顧雙黃白蓮蓉或雙黃蓮蓉月餅，可獲HK$20現金券；其他口味亦送HK$10現金券。
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