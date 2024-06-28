盛夏暢飲至Fresh維他新鮮茶系列，四款新鮮口味：清甜滋潤的新鮮蜂蜜綠茶、鮮爽清新的新鮮檸檬茶、Juicy水潤的蜜桃紅茶和水漾甘香的新鮮蘋果紅茶，以低溫冷泡鎖住果鮮茶香，歎出生活質感與態度。維他新鮮茶由香港製造，嚴選優質茶葉及真果汁，絕不添加人造色素及防腐劑，採用低溫冷泡技術，並以冷鏈直送，保持新鮮原味，配合真果汁打造出完美的新鮮果茶。維他蜜桃紅茶亦迎來茶味升級，茶味更濃，與果汁鮮甜更相配合！維他新鮮茶由即日至7月14日，指定周末於多區舉辦免費試飲活動，留意品牌官方專頁，把握時機享受新鮮茶的至Fresh滋味！
網站：www.vitasoy.com
日報
維他新鮮茶 香港製造真正新鮮果茶
盛夏暢飲至Fresh維他新鮮茶系列，四款新鮮口味：清甜滋潤的新鮮蜂蜜綠茶、鮮爽清新的新鮮檸檬茶、Juicy水潤的蜜桃紅茶和水漾甘香的新鮮蘋果紅茶，以低溫冷泡鎖住果鮮茶香，歎出生活質感與態度。維他新鮮茶由香港製造，嚴選優質茶葉及真果汁，絕不添加人造色素及防腐劑，採用低溫冷泡技術，並以冷鏈直送，保持新鮮原味，配合真果汁打造出完美的新鮮果茶。維他蜜桃紅茶亦迎來茶味升級，茶味更濃，與果汁鮮甜更相配合！維他新鮮茶由即日至7月14日，指定周末於多區舉辦免費試飲活動，留意品牌官方專頁，把握時機享受新鮮茶的至Fresh滋味！