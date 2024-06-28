齊撐「陳校長免費補習天地首個港島區賣旗日2024」 登記成為賣旗義工或捐款 有錢出錢有力出力 支持教育平等

過往曾舉辦過全港賣旗日的「陳校長免費補習天地」（補天），今年迎來首個分區賣旗日，於2024年8月7日（星期三）舉行「陳校長免費補習天地首個港島區賣旗日2024」，現正招募約1,000名義工參與賣旗活動。由陳葒校長創立的「陳校長免費補習天地」，致力推動「教育平等」理念，自2011年成立以來已召集逾22,000名義務導師，為基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，至今已有逾21,000名學童受惠。「陳校長免費補習天地首個港島區賣旗日」所籌募的善款，將用於支援基層學生免費學習。現誠邀廣大市民一起擔任賣旗義工，齊心為慈善出力，為基層學生送上愛與關懷。除此之外，大會亦呼籲社會各界及機構團體透過不同方式義購募捐，共襄善舉。

是次賣旗日採用22位受助學生的藝術作品印製成精美旗紙，讓社會大眾齊齊欣賞補天才藝班學生的學習成果。其中一款旗紙是由補天學生余宣蓉同學為是次賣旗日設計的電繪畫作，余同學表示學生就像盆栽裏的樹苗，在老師的悉心栽培下，終有一天會長成背後的參天大樹，大樹的寓意也是義師，為小樹苗樹立榜樣。

補天除了為基層學童免費提供一對一補習服務之外，於2013年起增設免費學前教育及才藝訓練班，進一步實現「教育平等」的理念。經過十年栽培，已有超過5,000位學生受惠於不同的才藝班，例如空手道、小提琴及拉丁舞班等，有學生分別代表香港參與跆拳道比賽及考獲七級小提琴 。而補天的「為我喝彩」計劃，除了打造平台予補天學生公開表演和展示學習成果，更為表現突出的才藝班學生提供獎學金，藉此增強他們的學習動力和自信心。