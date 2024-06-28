I Care You Care! 齊撐照顧者 首屆「照顧者嘉許禮」 為本港150萬無私奉獻照顧者打氣

聯合主席蘇家俊先生表示自己十年義工，想透過是次嘉許禮做到真正的「One For All」，香港約有150萬無私奉獻照顧者，面對著被照顧者反覆的情況，日復日乏味的照顧工作，但大部分接觸的照顧者，會因為不想影響被照顧者的情緒，而總是笑面迎人，這一群無名英雄值得社會更多的關注。他們看似理所當然的付出，背後其實是一份承諾到底、義無反顧的愛，嘉許目的是肯定照顧者的價值和付出，讓他們感受到愛與鼓勵。

照顧者嘉許禮聯合主席洪方先生：「以往焦點多放在被照顧者身上，感謝照顧者無私奉獻。」