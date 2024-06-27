抵食放題｜四川過江龍「撒冒」進駐奧海城 無限時任食串燒放題$148起 30款串燒+涼拌小菜

來自四川的內地川菜品牌「撒冒」近日正式進駐奧海城！餐廳將傳統重慶小面結合成都冒菜特色，口味正宗惹味！而每晚8pm後更推出$168無限時任食超過30款串燒及涼拌小菜，新張限時優惠更低至$148，非常抵食！由即日起至6月30日，惠顧任何麵食即可免費享用冰粉無限追加，喜歡重口味川菜的話必試！