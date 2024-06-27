抵食放題｜四川過江龍「撒冒」進駐奧海城 無限時任食串燒放題$148起 30款串燒+涼拌小菜

來自四川的內地川菜品牌「撒冒」近日正式進駐奧海城！餐廳將傳統重慶小面結合成都冒菜特色，口味正宗惹味！而每晚8pm後更推出$168無限時任食超過30款串燒及涼拌小菜，新張限時優惠更低至$148，非常抵食！由即日起至6月30日，惠顧任何麵食即可免費享用冰粉無限追加，喜歡重口味川菜的話必試！
奧海城川菜串燒放題$148起
「撒冒」供應多款四川地道美食，主打多款特色乾拌面，價錢平至$38起就有交易，款式包括當地人最愛的重慶豌雜麵、材料由成都直送的泡椒豬肝拌麵、肉食之選香滷黃豆豬手拌麵等，更配上獨家秘製醬料，以上等香菇、花椒、芝麻等天然食材熬製，入口層次豐富。另外還有香港少見的成都冒菜，定價$68，有多達20款配料選擇，包括巴掌肥牛、香滷肥腸、麻辣豬蹄、虎皮鳳爪等。湯底四款選一，可選麻辣、藤椒、金湯酸辣及番茄，湯頭以老母雞慢炖而成，食材天然無添加。主食推介配搭獨家手打的小寛麵、也有米線、寛粉及白飯可備選擇。
餐廳晚市更特別推出$168無限時任食串燒放題，每晚8pm後可一個價錢任食超過30款串燒及涼拌小菜，包括五花肉、羊肉、鴨胗、掌中寶、魷魚、雞腳筋等。串燒之外，還可以點選多款川式惹味小菜如金銀豬肝、川燒牛腩、鍋粑土豆等。用餐時間由8pm至晚上11:30pm，新張更有限時優惠，網上預訂「撒冒無限時任食串燒放題」更可低至$148，優惠期由即日起到7月31日。
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撒冒
地址：大角咀海泓道1號奧海城3期UG樓G28號舖
電話：2336 3233
營業時間：11:30 - 23:30