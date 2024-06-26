揀水果貼士｜西瓜不用拍？蘋果、芒果等7款揀選秘訣 街市、超市均受用

揀水果貼士｜西瓜不用拍？ 一文教你7款揀選水果秘訣 街市、超市均受用！

夏日炎炎，特別適合吃水果幫助開胃消暑，但是買水果其實亦屬一門學問，為防止買到不夠新鮮的水果，以下就教大家挑選7款水果（蘋果/香蕉/芒果/荔枝/西瓜/士多啤梨/提子）的秘訣，無論在街市或超市都受用！

揀水果貼士｜揀蘋果要 紅中帶黃 蘋果屬於不少人都喜歡的水果，因應不同的蘋果品種，選擇方法都會有所不同，但是比起看起來光滑純色的蘋果，更建議選擇帶有紋路，而且顏色紅中帶黃的蘋果。而果肚凹陷愈深的蘋果亦會更香甜，可以仔細觀察後才選擇。

揀水果貼士｜揀西瓜不用 拍 夏天當然少不了吃西瓜，全因西瓜是消暑最好的水果。很多人揀西瓜時都會拍打底部，但其實挑選西瓜時只用雙眼觀察便可。要挑選香甜的靚西瓜有以下4點要留意： 一般表皮紋路清晰且無斷紋 ， 越清晰 代表越熟 顏色呈亞光綠色，越綠代表越新鮮 瓜臍亦是越小越好，越小 代表皮越薄 瓜藤彎曲的話更代表西瓜越甜 反之紋路凌亂且有斷紋，或是顏色灰暗呈淺綠色，則代表西瓜仍未成熟或不夠香甜。