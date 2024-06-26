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生活
2024-06-26 17:49:00

揀水果貼士｜西瓜不用拍？蘋果、芒果等7款揀選秘訣 街市、超市均受用

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揀水果貼士｜西瓜不用拍？ 一文教你7款揀選水果秘訣 街市、超市均受用！

揀水果貼士｜西瓜不用拍？ 一文教你7款揀選水果秘訣 街市、超市均受用！

夏日炎炎，特別適合吃水果幫助開胃消暑，但是買水果其實亦屬一門學問，為防止買到不夠新鮮的水果，以下就教大家挑選7款水果（蘋果/香蕉/芒果/荔枝/西瓜/士多啤梨/提子）的秘訣，無論在街市或超市都受用！

揀水果貼士｜揀蘋果要紅中帶黃

蘋果屬於不少人都喜歡的水果，因應不同的蘋果品種，選擇方法都會有所不同，但是比起看起來光滑純色的蘋果，更建議選擇帶有紋路，而且顏色紅中帶黃的蘋果。而果肚凹陷愈深的蘋果亦會更香甜，可以仔細觀察後才選擇。

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帶有紋路的水果更香甜。 如果過分平滑，有機會不夠香甜。 紅中帶黃的蘋果更新鮮。

揀水果貼士｜揀香蕉柄部有淡綠色

香蕉近年作為減肥食品特別受歡迎，而選擇香蕉的時候，一般新鮮的香蕉柄部都會帶有淡綠色，而且外皮鮮黃光亮，帶有微微青色更佳。若香蕉柄部已經變黑，或是外皮呈大量黑斑，代表香蕉過熟，果肉有機會已經腐爛，則不建議選擇。如果可以觸碰香蕉的話，可以用手指輕捏果身，若富有彈性，軟硬適中即可選擇。

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新鮮的香蕉柄部帶有淡綠色，而且外皮鮮黃光亮。 香蕉過青的話代表不夠成熟。 若果表皮呈有黑斑的話，代表已經熟透，需要盡快食用。

揀水果貼士｜揀芒果挑濃郁香甜氣味

夏天屬於芒果的當造季節，但仍有機會買到品質參差的芒果，因此選擇的時候可以先從外皮選起，皮色鮮黃光亮，微微帶青的話代表熟成度適中，再加上輕按有彈性，同時散發出濃郁香甜氣味的話，便可以放心購買。如果外皮帶有淡綠色，則說明仍未熟透，買回家後需要放幾天才可以食用，反之若外皮有大量斑點，則代表已經變質，不建議購買。亦有水果老闆建議，揀芒果一定要選外形圓潤飽滿，拎上手要夠墜手，芒果皮沒有花皮、斑點，拎上手聞椗有香味的話，便是個靚芒果。

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夏天屬於芒果當造的季節。 表皮鮮黃光亮即可選擇。 軟硬度適中的芒果果肉亦比較紮實。

揀水果貼士｜揀荔枝選紅或紅綠相間

除了芒果外，夏天同樣是荔枝的盛產季節，建議選擇的時候可以選擇表皮顏色暗紅或紅綠相間，而且枝柄帶有綠色的荔枝，這樣的荔枝一般都比較新鮮。而可以用手觸碰例子的話，用手輕捏，富有彈性或偏硬的荔枝品質都會較佳。如果荔枝的表皮帶有黑色或灰色，或是枝柄發黑、肉身軟而沒有彈性，則代表荔枝已經不再新鮮，果肉甚至有機會腐爛。因此挑選荔枝時要選一些稍硬有彈性的，才會揀到靚荔枝。

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紅中帶青的荔枝比較香甜。 表皮帶有灰色的話，代表已經不夠新鮮。 新鮮的荔枝枝柄處會呈綠色。

揀水果貼士｜揀西瓜不用

夏天當然少不了吃西瓜，全因西瓜是消暑最好的水果。很多人揀西瓜時都會拍打底部，但其實挑選西瓜時只用雙眼觀察便可。要挑選香甜的靚西瓜有以下4點要留意：

  1. 一般表皮紋路清晰且無斷紋越清晰代表越熟
  2. 顏色呈亞光綠色，越綠代表越新鮮
  3. 瓜臍亦是越小越好，越小代表皮越薄
  4. 瓜藤彎曲的話更代表西瓜越甜

反之紋路凌亂且有斷紋，或是顏色灰暗呈淺綠色，則代表西瓜仍未成熟或不夠香甜。

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香甜新鮮的西瓜條紋會比較清晰。 瓜藤彎曲的西瓜一般都比較香甜。 夏天可以將西瓜切粒然後雪凍食用。

揀水果貼士｜揀士多啤梨要鮮紅有光澤

雖然夏天並非士多啤梨的當做季節，但仍有不少香甜的士多啤梨發售。而香甜及新鮮的士多啤梨其果身一般都會呈圓錐形狀，顏色鮮紅、有光澤，再加上萼片及果柄呈綠色。如果遇到同樣形狀、尺寸的士多啤梨，可以放上手感受重量，更重的糖度更高且果肉紮實。觀察士多啤梨的時候，可以盡量遠離光線，避免因光線影響而誤會其真實顏色，顏色暗淡的士多啤梨代表放置時間過久，還有機會遇上果肉腐爛的情況。

新鮮的士多啤梨在自然光底下亦呈鮮紅色。 通常在超市購物一整盒士多啤梨都會遇上腐爛的情況。 萼片及果柄都要仔細觀察。

揀水果貼士｜揀提子要夠結實

提子方便食用，因此不少人都特別喜歡，而新鮮的提子一般表皮都會帶白霜，而藤杆亦會呈青綠色。如果可以觸碰提子的話，可以拎起提子串測試其結實度，輕輕一抖提子卻掉落的話，即代表提子已經不新鮮。若然可以試吃，建議選擇最底下的那顆提子，如果吃起來香甜的話，即代表整串提子都是香甜。

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表皮帶白霜的提子比較新鮮。 建議購買的時候拿起抖動。 包裝好的提子更要仔細觀察。

常見問題：

問：揀蘋果有甚麼貼士？

答：揀蘋果建議選擇帶有紋路，紅中帶黃...詳情

問：揀西瓜有甚麼貼士？

答：揀西瓜不用拍，只用雙眼觀察便可...詳情

問：揀芒果有甚麼貼士？

答：揀芒果建議要挑選濃郁香甜氣味，代表已經熟透可進食...詳情

問：揀士多啤梨有甚麼貼士？

答：揀士多啤梨要選鮮紅有光澤，如顏色暗淡便代表不太新鮮...詳情

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