新加坡旅遊｜期間限定「新加坡健康養生節」超過120項健康活動！健身/冥想/瑜珈/藝術展

為期一個月的新加坡健康養生節（Wellness Festival Singapore）正式開鑼！由 6 月 21至7月21日期間，新加坡健康養生節將與超過 75 個生活與酒店品牌合作，為大家提供健身、冥想工作坊、瑜珈、藝術展等超過 120 項休閒體驗與活動，非常適合關注身心健康的都市人，接下來會去新加坡旅遊的話切勿錯過！
新加坡健康養生節活動推介－Glow Festival by Prudential
新加坡旅遊局將與 Exceed Sports and Entertainment，即 Glow Festival 的創辦機構合作，舉行共17 天的健康主題活動「Glow Festival by Prudential」。大家可以參與由 lululemon 和 Pure International 合辦超過 70 場的健身活動，體驗多樣化的藝術療法，透過現代科技在元宇宙中進行冥想，或在美食車品嚐健康又美味的小食。
主辦單位： Glow Festival
時間：7 月 6 至 21 日，上午 7 時-晚上 9 時
地點：濱海灣金沙酒店活動廣場（Event Plaza）
新加坡健康養生節活動推介－Where Mind & Body Connect
濱海灣金沙為今次新加坡健康養生節設計了一系列全方位健康課程。大家可以來到著名的空中花園觀景台，一邊飽覽濱海灣全域美景和新加坡世界級都市景觀，一邊強化身心。更可參加高能量 HIIT 訓練、水上活動、私人團體瑜伽、動感舞蹈課和聲浴冥想，不論體型或運動水平，都將在此獲得意義非凡的體驗。
主辦單位：濱海灣金沙
時間：6 月 21 日至 7 月 21 日，上午 7 點 30 分至 8 點 30 分
地點：濱海灣金沙酒店 56 樓空中花園觀景台
新加坡健康養生節活動推介－Gallery Wellness Special 2024
今年新加坡國家美術館將針對各年齡層策劃超過 10 場館活動，透過藝術反思個人成長與發展。
主辦單位：新加坡國家美術館
時間：2024 年 6 月 21 日至 7 月 21 日
地點：新加坡國家美術館