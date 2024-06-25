日本旅遊｜北海道Club Med滑雪度假村限時早鳥優惠 7月前預訂享7折優惠 率先訂私人滑雪課程

為迎接今個雪季，Club Med特意推出北海道及阿爾卑斯山度假村滑雪之旅早鳥優惠！由即日至7月31日，旅客預訂日本北海道度假村即可享高達7折優惠，亦可預訂度假村的私人滑雪課程；而於7月21至31日預訂歐洲滑雪度假村，亦可享高達85折優惠。即睇詳情！
限時早鳥優惠：預訂日本滑雪村享高達7折優惠
Club Med日本北海道Tomamu、Sahoro、Kiroro Grand本館及Kiroro Peak行館，貼心地提供不同滑雪課程及設施，不論是情侶或家庭都可以全方位享受滑雪的樂趣。旅客更可於度假村品嚐地道美食，參加各種村外遊等，體驗美好的雪地假期。Club Med度假村提供適合小型和大型家庭的住宿，包括高級房、豪華房和家庭套房；度假村亦提供專業的托兒設施及豐富的活動，確保所有旅客都可以享受愉快無憂的假期體驗。
由即日至7月31日，旅客凡預訂Club Med日本北海道滑雪度假村，即可享高達7折優惠。
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率先預訂私人滑雪課程
Club Med更率先開放個人、雙人或小組的私人滑雪課程預訂。2小時小組 （3至4人）滑雪課程價錢由HK$2,850起，2小時雙人滑雪課程由HK$2,490起，2小時個人滑雪課程價錢由HK$2,770起，客人可於官網，或致電客戶服務熱綫（+852 3856 0468）預訂。
限時10天：預訂歐洲滑雪村享高達85折優惠
歐洲阿爾卑斯山絕對是最佳滑雪地點之一，Club Med法國、意大利及瑞士的度假村擁有壯麗的山景及完善的設施，為旅客打造最理想的度假勝地。由7月22至31日限時10天，旅客凡預訂Club Med歐洲阿爾卑斯山度假村，即可享高達85折優惠。
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