日本旅遊｜北海道Club Med滑雪度假村限時早鳥優惠 7月前預訂享7折優惠 率先訂私人滑雪課程

為迎接今個雪季，Club Med特意推出北海道及阿爾卑斯山度假村滑雪之旅早鳥優惠！由即日至7月31日，旅客預訂日本北海道度假村即可享高達7折優惠，亦可預訂度假村的私人滑雪課程；而於7月21至31日預訂歐洲滑雪度假村，亦可享高達85折優惠。即睇詳情！

限時早鳥優惠：預訂日本滑雪村享高達 7 折優惠

Club Med日本北海道Tomamu、Sahoro、Kiroro Grand本館及Kiroro Peak行館，貼心地提供不同滑雪課程及設施，不論是情侶或家庭都可以全方位享受滑雪的樂趣。旅客更可於度假村品嚐地道美食，參加各種村外遊等，體驗美好的雪地假期。Club Med度假村提供適合小型和大型家庭的住宿，包括高級房、豪華房和家庭套房；度假村亦提供專業的托兒設施及豐富的活動，確保所有旅客都可以享受愉快無憂的假期體驗。

由即日至7月31日，旅客凡預訂Club Med日本北海道滑雪度假村，即可享高達7折優惠。

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