港鐵旗下商場消費獎賞 指定消費滿$800送$200優惠券/直播齊睇體壇盛事

暑假將至，適逢國際體育盛事一浪接一浪，港鐵旗下商場於七月至八月帶來多個消費禮遇！送出總值超過$2,000萬獎賞，有Summer Mega Rewards仲夏大激賞及「一Click即搶！」電子優惠券限時搶等。此外，九大商場將直播四年一度重點體育賽事。圍方商場更喜迎一周年，邀請Gin Lee、許廷鏗等人氣歌手周末獻唱！即睇內文，了解今個夏日港鐵商場帶來的豐富節目和獎賞！
Summer Mega Rewards 仲夏大激賞
逢星期五至日及公眾假期指定消費滿$800，即可獲$200電子優惠券！港鐵旗下六大商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街推出Summer Mega Rewards仲夏大激賞活動。顧客於6月28日至9月1日期間(逢星期五至日及公眾假期)，即日單一電子消費滿$800，可到指定推廣攤位換領$200港鐵商場指定類別電子優惠券！累積消費達$10000更可換領價值$500的優惠券，優惠劵可用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品等各類商戶。
「一Click即搶」成為MTR Mobile用戶即搶總值千萬優惠券
夏日狂熱浪接浪，港鐵旗下商場 (德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場) 攜手推出「一Click即搶」大型獎賞活動，讓市民掃走6萬張總值1000萬的港鐵商場指定類別電子優惠券！於6月28日中午12時起，MTR Mobile登記用戶按以下步驟登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走上述港鐵商場指定類別電子優惠券：
步驟 1: 點選「優惠」
步驟 2: 在「港鐵商場」下點選「一Click即搶」頁面
「一 Click 即搶! HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券」 或
「一 Click 即搶! HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券」
九大港鐵商場直播齊睇四年一度體壇盛事
四年一度國際體壇盛事將於7月26日至8月11日期間在巴黎舉辦，港鐵旗下九大商場，包括ELEMENTS 圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城及綠楊坊亦為此做好準備！將於場內直播重點賽事，讓市民一同為精彩競賽歡呼喝采，把觀賽氣氛推向高峰。
圍方一周年音樂盛會
圍方將於7月慶祝一歲生日，並為大家帶來精彩的「圍」系生活音樂會 “Music All The Wai”，與眾同樂！音樂盛會表演陣容鼎盛，有眾多炙手可熱的本地歌手包括Gin Lee、許廷鏗、JACE陳凱詠、肥仔@ERROR、吳林峰 、Nancy Kwai、CY 陳宗澤、謝雅兒在週末輪流登場獻唱，各位樂迷記得親臨圍方享受各位歌手的傾力演出！
演出時間表
|演出日期
|演出時間
|演出歌手
|2024年7月20日（六）
|晚上8時
|Gin Lee、許廷鏗
|2024年7月28日（日）
|下午2時半
|謝雅兒
|2024年8月4日（日）
|下午2時半
|
JACE陳凱詠、肥仔@ERROR
|2024年8月11日（日）
|下午2時半
|
Nancy Kwai、吳林峰
|2024年8月18日（日）
|下午2時半
|CY陳宗澤