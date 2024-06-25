烤肉店Mr.Korea BBQ套餐半價優惠 人均$286歎韓牛/醬油蟹/廣島蠔海鮮火鍋

地道韓燒餐廳 Mr.Korea BBQ，6月25日3PM將推出半價優惠套餐，只需人均$286起就可以食到醬油蟹、醬油蝦和醬油鮑魚等醬油海鮮拼盤，以及韓式炸雞和辣海鮮湯底火鍋，有韓牛1++前胸肉、美國安格斯牛小排、日本廣島蠔等豐富火鍋料，切勿錯過！立即睇內文了解詳請。
Mr.Korea BBQ提供每天空運到店韓牛1++及多款正宗韓國料理，當中以自家醃製醬油海鮮及炸雞最為人熱捧。韓牛1++前胸肉鮮嫩多汁，油花如大理石花紋，入口即化。而自家醃製的醬油海鮮，如醬油蟹、醬油蝦和醬油鮑魚，除了保留海鮮的鮮甜，特製醬油增添濃郁香味，鮮甜甘香。
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韓式醬油海鮮拼盤及辣海鮮湯底火鍋餐包括：
自家製韓式醬油蟹、自家製韓式醬油蝦、自家製韓式醬油鮑魚、韓式脆炸雞件、韓式辣海鮮湯底火鍋、甜品
火鍋配料：精選環球牛肉拼盤（韓牛1++前胸肉、美國安格斯牛小排、美國安格斯牛板腱、美國安格斯肩胛肥牛、澳洲M9射和牛肩胛肉、澳洲M9射和牛外腿肉、巴西牛舌）、西班牙黑毛豬肉片、美國雞脾肉 、北海道帶子、日本廣島蠔、脆皮芝士腸、韓國進口午餐肉、芝士獅子狗卷、魚皮餃、香菇貢丸、爽口牛丸、彈牙墨魚丸、菜肉水餃、炸魚皮、什菌蔬菜拼盤、韓國芝士拉麵、農場雞蛋
（4人餐即2人餐份量的雙倍）
【半價】韓式醬油海鮮拼盤及辣海鮮湯底火鍋餐
KKday 優惠：HK$594/2 位，平均HK$297/位（原價 HK$1,188/2位）
HK$1,144/4 位，平均HK$286/位（原價 HK$2,288/4位）
（現場另收原價加一服務費）
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預訂日期：2024年6月25日15:00至7月1日23:59
用餐日期：2024年 6月16日至12月31日（逢星期五除外）
Mr.Korea BBQ
地址：尖沙咀柯士甸道140-142號瑞信集團大廈1樓