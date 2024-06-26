網上熱話｜內地女鰂魚涌買麵包唔夠錢俾 老闆1舉動令其極感動 網民：東區民風純樸

自從智能手機和電子支付變得愈來愈普及之後，現金和銀包等已不是最常用的物品，甚至有部分人士習慣唔帶現金跟身，只要有一部電話足以隨時隨地付款，應付日常生活所需。早前一位內地女生在鰂魚涌買麵包，在埋單時驚揭自己無帶銀包，幸得窩心老闆主動做1舉動幫忙解困境，引來大批網民盛讚「好有人情味」，更比較指若然「開喺XX就唔會」有同樣做法。

內地女鰂魚涌買麵包 無帶銀包勁尷尬 不少港人逐漸習慣以電子支付取代現金，只要有一部電話在手，基本上日常生活所需的開支都足以解決，要慢慢拎銀包摷現金的景象已經買少見少。早前，一位內地女來港時，就被鰂魚涌一間麵包舖吸引，「感覺應該會很好吃，點了一個麻薯」，豈料在俾錢時方發現自己原來無帶銀包，場面一度尷尬。

老闆主動做1事感動事主：我哭死 事主表示，發現無帶銀包後，第一反應是想用電子支付方式付款，惟該麵包舖是舊式小店，「店裡不能用八達通」，而她的支付寶亦「莫名不能用」，當時本來打定輸數，「想跟老爺爺說付不了對不起」、「只能下次再買了」，豈料老闆「直接招手讓我走，說下次再來給就好了」，令她不禁表示「好感動啊」、「他真的我哭死」。