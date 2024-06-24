網上熱話｜機場航班顯示屏跪低後快速應變 網民有讚有彈

去旅行乃香港人熱愛的事情之一，除了北上外，搭飛機四圍飛到日本、韓國、台灣等地都是港人的放假的目地。香港的國際機場長年都十分繁忙，假如出意外的話，對一眾旅客造成的影響確實十分大。香港機場客運大樓的航班資料顯示屏昨日故障，航班及登機閘口等資料全部未能如常顯示，令一眾旅客大受影響。有內地網民就在社交平台分享香港機場在顯示屏跪低後的快速應變，引來大批網民回應，當中更有讚有彈，爭議不斷！

機場顯示屏跪低 內地網民發文分享 香港國際機場一直都是全世界繁忙的機場之一，除了一眾熱愛旅遊的港人四圍飛去旅行外，每日亦有大批旅客到港旅行、探親或工幹。日前，香港機場客運大樓的航班資料顯示屏故障，航班及登機閘口等資料全部未能如常顯示，令一眾旅客大受影響，部分航班出現延誤外，更有旅客因此錯過飛機。有親身經歷是次故障的內地網民就在社交平台上發文，引來大批網民熱烈討論。

疑系統有Bug 變手動營運 據悉，香港機場客運大樓的航班資料顯示屏於6月23日出現故障，疑似是系統有 bug導致是次意外。有親身經歷的內地網民就在社交平台以「今天是手動運營的香港國際機場」為題發文，直指今次是「很罕見的很大的系統bug」，整個機場「到處都是小白板」，而她本人所乘搭的航班「在boarding前10分鐘才出gate number，然後整個同航班的大家一起奔跑」、「也就被delay了一小時」。