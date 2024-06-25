網上熱話｜港漂女揭中港女生差距大 列3大明顯差異 網民反嘲：基層先咁諗

中港兩地的生活矛盾屢見不鮮，以為年輕一代的思維模式已漸趨一致，沒料到其實尚有很多大家看不到的差異存在。早前一位港漂女就驚訝地表示，當她與同齡的港女交流後，始揭中港兩地的女生差距原來極大，更列出3大觀察所得的差異，反引來大批網民留言反駁，更揶揄發文者是「基層思維」！
港漂女與同齡女生交流 揭中港女生差距大
有關中港兩地的矛盾和爭議屢見不鮮，近日就有港漂女發表新睇法，直指中港兩地的女生其實差距極大。早前一位港漂女在社交平台發文指因為返兼職的關係認識了一位同齡的香港女生，「交換資訊之後才發現兩邊的差距好大」，更列出3大觀察所得的明顯差異。
列3大明顯差異 香港女仔唔重視學歷？
發文者指在香港「結婚不需要經過父母同意」，而且「對離婚的態度很平和」，惟內地卻「只有父母同意的婚姻才會被支持」，而離婚「多多少少會被戴有色眼睛看待」。此外，香港人的心態是「工作能養活自己就好」，與內地「家長對自己孩子的職業追求上插手太多」、「道聽途說＋指手畫腳」完全相反。至於學習方面，港人「很少有讀書至上的心態」，原以為「香港push孩子的行為很常見」，但其實比內地「考不到高分會被批評會被責罰」輕鬆很多。
網民唔認同 留言反嘲：基層思維
發文者的觀點引起大批網民熱烈討論，有網民認同中港兩地的女生在以上3點的情況確實大有不同，直指香港「不催生」、「結不結婚、生不生孩子基本自己決定」、「壓力無大陸咁大係真」。不過，亦有網民認為發文者的論述過於以偏概全，嘲諷她「一個人代表全香港」，又指「你自己的狀況不要代表內地」，更有網民坦言「我感覺你的朋友屬於低下階層的可能性比較大」、「感覺這是底層邏輯」。