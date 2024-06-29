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生活
2024-06-29 12:00:00

網上熱話｜港男揸車驚見1物險炒車 網民創意留言極爆笑！

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網上熱話｜港男揸車驚見1物險炒車 網民創意留言極爆笑！

網上熱話｜港男揸車驚見1物險炒車 網民創意留言極爆笑！

馬路如虎口，除了行人要小心外，駕駛者都要格外留神，特別是在天氣不佳或晚上時份。早前一位港男就在專門討論馬路情況的社交平台群組發文，直指日前在晚上揸車時，就因為驚見1物而差點炒車，事後更引來網民直指同樣情況原來好常見？！

圖片來源：tvN《德魯納酒店》劇照

圖片來源：tvN《德魯納酒店》劇照

港男揸車驚見1物 險炒車激動發文

早前一位港男在社交平台上發文，劈頭直指自己在晚上揸車時，就因為看到對頭車內擺放特殊物件而激動發文，揚言「你老X」、「畀你嚇到差啲炒」。從他分享的照片中，可見一架停靠在路邊的白色車內有乾坤，司機將駕駛位和副駕駛位的頭枕均用白色面具罩上，霋眼望落猶如兩個白臉人坐在車中望向外面，深夜時分的確會嚇破膽！

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圖片來源：Facebook@馬路的事討論區

圖片來源：Facebook@馬路的事討論區

圖片來源：Facebook@馬路的事討論區

圖片來源：Facebook@馬路的事討論區

同樣情況原來好常見？

原以為這種惡搞裝飾乃小眾事例，豈料在發文者分享自身經歷及圖片後，竟有大批網民聲稱同樣情況其實十分常見，更紛紛貼出照片。可見大部分例子均在駕駛或副駕駛位的頭枕上加設裝飾，由面具到頭套不等。

圖片來源：Facebook@馬路的事討論區

圖片來源：Facebook@馬路的事討論區

圖片來源：Facebook@馬路的事討論區

圖片來源：Facebook@馬路的事討論區

圖片來源：tvN《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照

圖片來源：tvN《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照

網民創意留言極爆笑

這個現象引網民關注，有網民表示「都無乜點丫，好似飛虎隊面罩咁啫」、「夜晚都幾恐怖」，更有網民苦口婆心地勸告「其實的而且確會惹陰，千祈唔好咁做」。亦有部分網民搞笑留言，「七月十四先揸出嚟啦」、「敷緊面膜姐」、「你做得虧心事多」。

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圖片來源：Facebook@馬路的事討論區 圖片來源：Facebook@馬路的事討論區 圖片來源：Facebook@馬路的事討論區 圖片來源：Facebook@馬路的事討論區
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