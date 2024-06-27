網上熱話｜港男發文大讚單身花費少好多 每月最大開支僅為1事 網民：有啲嘢錢買唔到

香港生活基本上樣樣嘢都講錢，有時即使唔想太現實，但面對生活又不得不下下計到足。早前一位自稱現年40幾歲的港男在討論區上自豪發文，直指自己至今仍然單身，但就悟出單身維持「一支公」的好處，更直言大部分都與錢銀有關！發文者的觀點引起大批網民熱議，有網民認同他的生活無疑是「人生贏家」，但亦有網民高呼「錢買唔到快樂」的口號。
40歲港男網上自豪發文 大讚單身生活好處多
香港地出名樣樣嘢都講錢，不時看到有情侶為那一方俾錢還是AA制起爭執，而與金錢有關的話題更是多年來都不斷。早前一位自稱現年40多歲的港男在討論區上發文，劈頭直指「發現男人單身真係可以使好少錢」。他坦言自己單身多年，早已悟出「一支公」的好處，直指自己同父母住，日常生活及習慣只需要顧及自己，「唔使諗買樓」、「唔使浪費係條女度」，更直言這種生活「真係幾爽」。
物慾低花費少 每月最大開支僅為1事
發文者在文中自認物慾低，每月的花費亦相對較低，「其本上唔想裝扮自己，即使係買新衫，都係嗰啲連鎖大牌子，特價嘢」、「平時返工收工，間唔中同friend 出去食嘢下，打下邊爐，唔係使得好多」。而每個月最大的兩筆開支分別為「每個月一皮家用當交租同伙食」，以及「自己嘅娛樂係打下機，一個月幾舊水」。
網民留言兩極 人生嬴家VS有啲嘢錢買唔到
發文者大讚單身生活「好爽」，自己賺錢只需花在自己身上，不需要為另一半以及二人的未來奮鬥和努力。他的觀點引起大批網民熱議，有認同他看法的人對此表示羨慕，「冇女人制造經濟壓力」、「人生easy mode」，又指「做男人，控制到碌X就可以慳好多錢」、「唔好比碌X控制個腦人生就差好遠」。惟亦有網民認為生活不能單單用錢衡量，「有女朋友開心好多」、「四十幾都唔會想有自己空間既咩」、「仲同屋企人住？」，直指「有啲嘢錢買唔到」。