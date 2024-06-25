荔枝點樣揀？幾時當造？妃子笑/糯米糍/桂味3大品種推介！

荔枝外皮色澤紅潤，內裡果肉圓潤飽滿，入口香甜多汁，在中國歷史中相傳唐代的楊貴妃十分喜歡品嚐荔枝，所以荔枝亦被稱為「妃子笑」。如果想吃到美味荔枝，就要先了解常見的荔枝的品種、當造時間以及揀選方法，下文即睇詳情！

荔枝冷知識｜荔枝人氣品種推介＋當造時間 妃子笑 當造時間：5月底

「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，傳說唐明皇為搏楊貴妃一笑，從千里之外運送荔枝，而該款荔枝品種就是「妃子笑」。「妃子笑」外皮紅綠色相間，體形圓大，肉質為白蠟色，口感清爽香甜，果核小。



糯米糍 當造時間：6月底至7月初

如果鍾意食到啖啖果肉，推介大家食「糯米糍」荔枝。「糯米糍」的特點是皮薄肉厚，果肉為奶白色，多汁之餘果核幼小，味道香甜，果香十足！



桂味 當造時間：6月底至7月初

除了以上兩種，「桂味」荔枝亦是香港容易買到的荔枝品種，帶有桂花香氣而得名。果皮淺紅色，果肉爽彈，味道入口清香，果核較大。