一田聯同經典法國名牌廚具品牌STAUB，推出全新系列廚具印花換購活動「50年匠心鑽研 法式經典鑄鐵鍋」。即日起至9月30日，全線一田門市購物至指定金額即可獲贈印花，換領10款STAUB廚具，更可以低至24折換到法式經典鑄鐵鍋！立即睇內文了解詳請！

由即日起至2024年9月30日，於全線一田門市即日購物單一發票每滿$60，即可獲贈印花1個，集齊所需印花數目，即可以指定金額換購一田獨家換領STAUB 廚具。

特別介紹24cm圓形燉鍋連蒸籠，松露白顏色高雅簡潔，配合蒸籠使用，上蒸下煮極方便；更有雙耳鍋、IH電磁爐等廚具供選擇，凡以印花換購鍋具或電磁爐，更可憑換購收據加購任何3件廚具配件！全套共10款貨品於一田獨家換購，讓你享受法式高質煮食體驗！數量有限，換完即止。