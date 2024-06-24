著數優惠｜維他氣泡蘋果綠茶全新登場 5大美食廣場免費請飲0糖氣泡檸檬茶

無論食炸雞、漢堡，還是中西日韓各款美食，配上冰凍的 Vita Sparkling 維他氣泡茶才是最佳配搭！維他新口味的氣泡蘋果綠茶清爽登場，7月期間維他更將聯乘5大商場的Food Court和外賣平台Deliveroo，免費派發0糖氣泡檸檬茶，立即睇內文了解詳請。

維他推出全新氣泡蘋果綠茶，清香綠茶配上多汁蘋果，帶來清新滋味！氣泡蘋果綠茶310毫升已即日起於 7-Eleven 及 OK 便利店上架，而6罐裝亦已於各大超市及HKTV Mall同步發售。

新登場維他氣泡蘋果綠茶

聯乘5 ⼤ 商場 Food Court 派「0 糖氣泡檸檬茶」送限量VLT 精品 由7月8日至8月31日期間，Vita Sparkling 將聯乘5大商場的Food Court，免費派發0糖氣泡檸檬茶，0糖0卡Chill夾美食！只需於以下5大商場的Food Court現場下載Food DEPT手機應用程式並登記成為新會員，單筆交易消費滿$50，即可免費換領維他0糖氣泡檸檬茶一罐。 5⼤商場Food Court 地址 啟徳FOODMUSE 啟德協調道 2 號 Airside 5 樓 L504-L505 號舖 屯⾨FOODMAZE 屯⾨屯順街 1 號屯⾨市廣場 1 期 2 樓 2253A 號舖 元朗 Foodeli 元朗元龍街 9 號形點 I L2 樓 2042 號舖 九龍灣 Foodeli 九龍灣偉業街 33 號德福廣場 2 期 5 樓 501B 號舖 旺⾓ FoodYum 旺⾓彌敦道 700 號 T.O.P This is Our Place 地庫 B01-B07 號舖及部份地庫

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