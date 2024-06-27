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生活
2024-06-27 13:30:00

著數優惠｜蘇寧展銷會及限時特賣活動 優惠2折起/智能手機低至$599/以舊換新即減高達$1500

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著數優惠｜蘇寧展銷會及限時特賣活動 優惠2折起/智能手機低至$599/以舊換新即減高達$1500

著數優惠｜蘇寧展銷會及限時特賣活動 優惠2折起/智能手機低至$599/以舊換新即減高達$1500

適逢國際體壇盛事即將舉行，蘇寧將於元朗及旺角分別舉辦展銷會及限時特賣活動，電視將以高達44折優惠發售，更有其他電子產品低至2折起，立即睇內文了解詳請！

《換電視 迎盛事》展銷會推廣

全城矚目的國際體壇盛事將於7月26日舉行， 蘇寧與你攜手見證港隊每個精彩瞬間。香港蘇寧將以《 換電視 迎盛事 》為主題，於2024年6月28日至7月1日一連四天，在元朗廣場中庭舉行電視影音展銷會，多款人氣知名品牌影音產品以低至44折優惠價發售，以舊換新即減高達$1,500，再送限量精美贈品。把握機會率先升級家中電視影音設備，屆時便能透過自家影院觀賞每場精彩賽事集氣 撐港隊！

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《換電視 迎盛事》展銷會推廣

《換電視 迎盛事》展銷會推廣

《換電視 迎盛事》展銷會

展銷期：2024年6月28日至7月1日(共4天)

時間：11am–8pm (首天開場時間為12:30pm)

地址：元朗廣場中庭(近輕鐵豐年路站及元朗西巴士總站)

瞭解更多：請按此 

即時睇《換電視 迎盛事》精選產品優惠：

【限量4部 搶購價 $1,990】Hisense A55 4K 超高清智能電視 43" (展銷價 $2,290/建議零售價$3,990) 搶購完畢後將回復展銷價 $2,290 TCL C755 QD-Mini LED 4K 智能電視55" (建議零售價$12,280) Toshiba C350LK 4K超高清 Google TV 50” (建議零售價$4990) TCL C845 Mini LED 全能電視75”(建議零售價$45,980)

蘇寧MOKO Outlet限時特賣

蘇寧亦於2024年6月29日至7月7日一連9日在旺角MOKO分店舉行《蘇寧MOKO Outlet限時特賣》，屆時有多款電子產品陳列品及優惠產品以至抵價發售，優惠低至2折，入手手機或電腦方便隨時隨地收睇或重溫精彩賽事！

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蘇寧MOKO Outlet限時特賣

蘇寧MOKO Outlet限時特賣

《蘇寧MOKO Outlet限時特賣》

展銷期：2024年6月29日至7月7日 (共9天)

時間：11am – 8pm

地址：旺角MOKO 4樓447A號舖

瞭解更多：請按此

即時睇蘇寧MOKO Outlet精選產品優惠：

【蘇寧清貨價$599 (陳列品)】HUAWEI nova 9 SE 8+128GB (冰晶藍) (建議零售價$2,788) 【蘇寧清貨價$1,299 (陳列品)】Samsung Galaxy A34 5G 8+128GB (霧冰青/霧冰黑)(建議零售價$2,998) 【蘇寧清貨價$4,199 (陳列品)】Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12+256GB (暗酒紅)(建議零售價$8,898) 【蘇寧清貨價$3,699 (陳列品)】ASUS Vivobook Pro 15 OLED 15.6吋手提電腦i5-11300H/16GB/512GB SSD (建議零售價$8,998) 【蘇寧清貨價$9,999 (陳列品)】Dell Alienware x15 R1 15.6吋筆記型電腦i7-11800H/16GB/1TB SSD (建議零售價$21,849) 【蘇寧清貨價$2,499 (陳列品)】Lenovo IdeaPad 3i 15.6吋筆記型電腦i3-1215U/8GB/512GB SSD (建議零售價$4,998) 【蘇寧清貨價$6,599 (陳列品)】Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14吋筆記型電腦i5-1135G7/16GB/1TB SSD (建議零售價$15,098) 【蘇寧清貨價$2,499 (陳列品)】Dell Vostro小型桌上型電腦i3-13100/8GB/256GB SSD/1TB HDD (建議零售價$5,198)

蘇寧購物優惠

到元朗廣場電視展銷會及 MOKO Outlet 限時特賣場購物更可享多重簽賬優惠。憑安信 WeWa 及 EarnMORE 信用卡簽賬滿指定金額可享高達$1,920現金回贈 (優惠期至 2024 年 6 月 30 日) 或憑東亞銀行信用卡簽賬滿指定金額可享高達$600 現金回贈 (優惠期由 2024 年 7 月 1 日至 8 月 31 日)；以感應式Mastercard®卡或電子支付簽賬即減高達$100；即場登記成為蘇寧 SoClub 會員可獲$850 hksuning.com 網店優惠券。今個週末長假期記得預留時間到蘇寧《換電視 迎盛事》電視展銷會及旺角 MOKO Outlet 限時特賣場選購優惠產品！

安信 WeWa 及 EarnMORE 信用卡優惠

即日起至2024年6月30日，憑安信 WeWa 及 EarnMORE 信用卡於香港蘇寧門店或網店 hksuning.com 單一簽賬滿指定金額，並透過 OmyCard 手機 App 成功登記，即可賺取高達$1,920 現金回贈！

東亞銀行信用卡優惠

2024年7月1日至2024年8月31日，憑東亞銀行信用卡於香港蘇寧門店或網店 hksuning.com 單一簽賬滿指定金額，並透過 BEA Mall App 成功登記，即可賺取高達$600現金回贈！Mastercard非接觸式支付優惠即日起至2024年8月31日，以感應式Mastercard®卡或電子支付(包括 Apple Pay，Google Pay 及 Samsung Pay) 於全線香港蘇寧門店簽賬即減高達$100，每週優惠名額有限，先到先得。

X Wallet App 新註冊用戶優惠

即日起至2024年10月31日，X Wallet App新註冊用戶於全線香港蘇寧門店首次使用X Pay滿$500即減$150，優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

蘇寧 SoClub 新會員獎賞

2024年12月31日前註冊成為蘇寧 SoClub 新會員，即可獲總值$850 hksuning.com 網店優惠券。

Trade 舊換新至著數

香港蘇寧無論手機、手提電腦、平板電腦、智能手錶或耳機，通通都可以 Trade-in！Trade-in至靚價長達 5 天維持不變，而且多部舊機可以合併回收，Trade-in 選購任何電器產品可以即時扣減舊機價值。Trade-in 買指定手機或手提電腦更可享有 Trade-up 優惠，加購延長保養服務更可享額外高達$300優惠！

另外，蘇寧更提供指定家電以舊換新優惠，以舊換新選購新電視即減高達$1,500，以舊換新選購雪櫃、洗衣機或冷氣機即減高達$600！

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