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生活
2024-06-30 10:00:00

著數優惠｜KFC一連四星期「肯！抵DEAL」優惠 $50六件雞/套餐買1送1/$109超值三人餐

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著數優惠｜KFC一連四星期「肯！抵DEAL」優惠 $50六件雞/套餐買1送1/$109超值三人餐

著數優惠｜KFC一連四星期「肯！抵DEAL」優惠 $50六件雞/套餐買1送1/$109超值三人餐

各位炸雞控們注意！KFC由即日起一連四星期推出期間限定「肯！抵DEAL」驚喜優惠，其中除了「肯！獨食餐」買一送一、$50六件雞、$5粗薯條（普通）配卡真FING辣粉等等，保證每個星期都能體驗不同驚喜，一同慶祝「國際炸雞日」！立即睇內文了解詳請。

KFC一連四星期推震撼限時「肯！抵DEAL」

期間限定「肯！抵DEAL」優惠包括︰「肯！獨食餐買一送一」、「$49十二件巴辣香雞翼」、以及「$109超值三人餐」等等，無論獨自食還是眾樂樂都可盡享優惠！

適逢7月6日為「國際炸雞日」，期間限定「肯！抵DEAL」第二星期，即7月4日至7月10日，KFC特別推出限時優惠「$50六件雞」與大家一同歡度國際炸雞界盛事！

品嚐炸雞同時少不了薯條這個絕佳配搭，由即日起至7月24日期間即可以優惠價$5購買「粗薯條(普通)配卡真FING辣粉」，讓您盡享雙重「抵DEAL」，歡度炸雞月！

優惠期於早上11時後供應，優惠適用於全線香港KFC餐廳 (沙田馬場、亞洲國際博覽館分店除外)。優惠同時適用於堂食、外賣自取及快脆拎。要留意$109超值三人餐優惠及$5粗薯條 (普通) 配卡真FING辣粉優惠不適用於旺角山東街分店，以及肯！獨食餐買一送一優惠：M4巴辣雞腿包餐不適用於九龍塘又一城分店。

「肯！抵DEAL」優惠詳情及銷售日期﹕

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「肯！抵DEAL」優惠 $5粗薯條(普通)配卡真FING辣粉(6月27日至7月24日) 指定「肯！獨食餐 買一送一」(6月27日至7月3日) 指定套餐包括：M1家鄉雞餐／M2香辣脆雞餐／M3狂惹香燒雞餐、M4巴辣雞腿包餐、M7 超勁辣黃醬雞卷餐／M8 蜜糖芝士脆雞卷餐 「國際炸雞日」慶祝週 - $50六件雞 (家鄉雞/香辣脆雞/狂惹香燒雞) (7月4日至7月10日) $49十二件巴辣香雞翼(7月11日至7月17日) $109超值三人餐 套餐包括：6件雞+ 2客辣汁蘑菇香飯(普通)+ 1客家郷雞皇飯(普通)+ 3件經典葡撻+ 粗薯條配卡真FING辣粉(普通)+ 3杯汽水(中)(7月18日至7月24日)

國際炸雞日「快脆送」優惠

除了堂食外，KFC亦特設「快脆送」專享優惠，讓大家毋須外出，安坐家中輕鬆以手機APP或網上訂購，買滿$90更即免運費，將新鮮炸雞送到你屋企！

優惠期於早上11時後供應，加入炸雞狂熱一起慶祝「國際炸雞日」，以震撼「DEAL」與親朋好友盡情品嚐外脆內嫩炸雞。

國際炸雞日「快脆送」優惠詳情及銷售日期﹕

「國際炸雞日 - 開心C餐買一送一」買一送一後總共8件家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞 +10件巴辣香雞翼 + 4客粗薯條(普通) + 4包卡真FING辣粉 + 2客辣汁蘑菇香飯 (大) / 家鄉雞皇飯 (大) / 雞 + 4客經典葡撻 + 4款自選飲品(6月27日至7月3日) 「國際炸雞日 - $138 全部都係雞!桶」8件家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞 +8件巴辣香雞翼 + 8件上校雞寶 + 2個雞寶醬(7月4日至7月10日) 「國際炸雞日 - $88九件雞」8件家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞(7月11日至7月17日)
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