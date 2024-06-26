為慶祝La Famille品牌即將十週年，6月30日當日將會於不同門市舉辦十週年慶祝活動，每店將免費派發300個戚風蛋糕！同時由7月至12月每月將舉行一次「伴你慶生十週年大抽獎」門市抽獎活動，立即睇內文了解詳請。
6.30留下生日祝福 送你戚風小蛋糕
La Famille門市將於6月30日免費派發戚風小蛋糕，每間分店派出300個。只要於活動當日指定時段到門市領取籌券，追蹤La Famille Facebook或Instagram及於相關活動貼文中寫上你對La Famille 的生日祝福語，憑籌券指定換領時間到指定門市即可換領一個10cm戚風小蛋糕！
活動日期：2024年6月30日 (星期日)
活動地點：全港14間門市 (黃竹坑分店除外)
派籌時間：12:00 / 15:00 / 18:00
對應換領時段：13:30-14:30 / 16:30-17:30 / 19:30至門市結束營業
名額：每分店每時段各100個 (送完即止)
門市地址：請按此
伴你慶生十週年大抽獎
於La Famille門市預訂或購買1個原個戚風大蛋糕，即可獲得「La Famille十週年慶生禮盒」，裡面內含：「雲朵小熊造型毛巾 (顏色隨機)」1份、「La Famille 戚風小蛋糕兌換券」1張及「伴你慶生十週年活動抽奬券」1張。於抽獎網站上成功提交簡單個人資料、收據編號及抽奬券上的抽奬碼，即可參與抽獎，每人參加次數不限，買得越多中獎機會越大！
活動日期：2024年7月至12月 (每月一輪)
7月的奬品及名額
頭獎：$10,000電子產品現金禮券 (1位)
二獎：100張戚風小蛋糕兌換券 (3位)
三獎：1張17CM戚風大蛋糕兌換券 (20位)