鉤針時尚Crochet Trend今年回歸 $359入手INTIQUE自家定製編織單品

鉤針編織(Crochet)潮流近年回歸，由連身裙、短上衣等服飾，以至比堅尼、漁夫帽及迷你手袋等配飾，都找到這些浪費的波希米亞元素，繽紛的圖案為造型增加色彩，更散發夏日休閒度假感覺。本地時尚品牌INTIQUE今季以自家設計及定製的直紋鉤針編織圖案及繡花布料，創作背心及長裙套裝，向這些傳統手工藝致敬，同時為夏日造型更添質感。

自家定製鉤針編織套裝

重點推介的鉤針編織套裝，直紋編織圖案由INTIQUE自家訂製，並以短版背心及直身長裙呈現，只需簡單配上米色或白色上衣打底即可出門。特別設計的直紋編織圖案更有助修飾身型，拉長雙腿比例。

鉤針編織單品還有另一款藍灰色調選擇，建議配合冷色調單品，襯出淡雅氣質。如以具波浪感的飄逸芭蕾風背心配上直身長裙，掃走夏日悶熱感。