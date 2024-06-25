香港美食｜《純味香港》第三季上映！李純恩+黎紀君探索本地手藝及味道

香港美食2024｜《純味香港》自開播以來，一直成為大家的搵食指南，節目由今日起正式回歸上映第三季！除了繼續由電視主持、作家兼資深美食評論家李純恩（Benny）主持之外，更有新世代甜品師黎紀君（Christy）加盟，與大家一起探索香港各個菜式的美食，發掘城市裡的滄海遺珠！

第一集：觀塘歐陸式烘焙咖啡店 首集以歐陸式烘焙咖啡店打響頭炮，餐廳環境悠閒輕鬆，標榜餐廳名字裡「簡單生活」的概念，但飲食選擇卻毫不單調。除了每日新鮮現製各式各樣精緻麵包及蛋糕甜點，兩位主持亦品嚐了手工意粉、燒海鮮拼盤，還有足一公斤的肉眼扒！這間simplylife也是本港第一家供應Happy Hour及佐酒小食的分店，精選酒款低至每杯$38。適合在一整天的忙碌之後，與朋友及家人來大快朵頤，尋回生活中的小確幸。

第二集：北海道鄉土料理名店 今集《純味香港》李純恩（Benny）和黎紀君（Christy）帶大家到訪北海道帶廣市著名的「帯広はげ天」覓食，品嚐純樸真摯的日本傳統北海道鄉土料理「帯広はげ天」(Obihiro Hageten)。「帯広はげ天」早於1934年在北海道帶廣市創立，一直恪守創辦人矢野省六的教誨「美味佳餚源自優質食材」，極為注重時令食材的原味道。首家日本海外分店於2016年登陸ELEMENTS圓方，延續最純粹的烹調方式及細緻的調味點綴，將來自北海道及日本各縣之新鮮食材，炮製成享譽盛名的蝦夷天婦羅、爐端燒以及各式北海道鄉土料理。今次負責為Benny和Christy炮製盛宴的廚房經理范華迪為了傳承北海道料理的精髓，更特地前往日本總店跟隨創辦人學習正宗北海道料理的制法，腳踏實地傳承這份匠心精神。

第三集：九龍塘西餐廳 甜品控必試現製奶昔/竹炭窩夫雪糕三文治 本集《純味香港》，李純恩（Benny）和黎紀君（Christy）帶領觀眾一起探訪近期煥然一新的餐廳，更率先品嚐新加入的多款全新奶昔及熱門打卡甜品！於九龍塘標誌性的溜冰場旁的餐廳，最享負盛名的莫過於它的國際性菜式 — 充滿熱帶風味的泰式薄餅、衝擊味蕾的日式全日早餐、最能撫慰心靈的美式濃厚奶昔等等，帶你脷尖走過地球一圈。伴隨著新裝潢帶來的更有甜品控的福音，備受歡迎的雪糕三文治換上竹炭窩夫載譽回歸，鬆軟輕盈的梳乎厘班戟亦是必點單品。無論家庭共聚抑或朋友聚會，屬不容錯過的美食熱點！

第四集：Shake Shack隱藏食法！仲有現場音樂表演 今集《純味香港》中，李純恩（Benny）和黎紀君（Christy）帶我們解開Shake Shack的隱藏食法，利用不同食材搭配，創出別樣口味的漢堡，還會率先品嚐新單品及香港獨有奶昔及甜品！ 除了呈現美食，Shake Shack還會舉辦多元化文化活動，包括巡迴舉辦的「Shack Sounds」，每季邀請多個表演單位到場表演。剛於3月舉辦的Shack Sounds就邀請了由著名音樂人趙增熹先生，所創辦的「大台主」音樂先導計劃旗下的歌手薛德勇（Monkey）表演自創歌曲，為食客一次過提供live音樂及美食的雙重滿足。

第五集： 中環展現「上海式摩登」紫玉蘭！ 昇華滬式家常菜 在中環交易所這個金融脈搏跳動之地，佇立著一家散發當代滬菜優雅風韻的中菜廳。今集李純恩（Benny）和黎紀君（Christy）走入紫玉蘭，一步步揭開廚師在新式滬菜的烹煮藝術，用另一角度嚐味滬式家常菜。 紫玉蘭宛如典雅而富詩意的上海傳統大宅，餐廳裝潢體現「上海式摩登」，每一處細節盡顯濃郁的海派風情。而菜品亦呼應其滬菜底蘊，選用新鮮品質食材，以細膩手工和獨特創意革新經典美饌。無論是將頭盤小菜化為打開味蕾之作的泡製菜梗及煙燻蛋、玩出新花樣的龍蝦球麻婆豆腐，抑或將平白口味昇華的家燒冬瓜，每一道佳餚在保留菜式本真美味的同時融入新穎概念，令人流連忘返。

第六集： 城中鴨子突破中菜框架 重新打造豐盛鴨宴 貴為京式代表名菜的北京填鴨，在香港的餐廳中比比皆是，更發展出不同的演繹方式。要數當中風味獨特及人氣最高的人龍餐廳，坐落海港城的「城中鴨子」絕對獨佔鰲頭。今集《純味香港》，李純恩（Benny）和黎紀君（Christy）帶我們走進這家令食客趨之若鶩的中菜食府，探索揉合傳統及創新風格的京式美饌。 「城中鴨子」的菜式結合傳統手藝與創意食法。鎮店之寶「北京填鴨」皮香肉嫩、色香味俱佳，廣受食客讚譽。餐廳半開放的烤鴨區和片鴨展示區更可讓食客及遊客近距離觀賞大廚精湛的巧手刀功，是人潮如鯽的購物商場中一道令人神往和垂涎的景緻。除了填鴨，口感層次豐富的桂花糕凍伴鴨件、濃稠牛油果香味的創新料理青醬雞也為食客帶來驚喜京淮菜新體驗。餐廳裝潢年輕簡約，營造優閑的氛圍。臨維港而立，傍晚時分食客能遠眺海景，日落餘暉與絢麗夜景盡收眼底，讓人倍感閒適愜意。

第七集： 性價比天花板！ 東京過江龍一人燒肉 隨著社會節奏加速，加上「獨食」消費習慣的興起，令人醒覺「一個人原來都可以盡興」。要數在香港增長快速的「一人前」概念品牌，來自東京的燒肉LIKE絕對是當中的佼佼者。今集《純味香港》，李純恩（Benny）和黎紀君（Christy）兩位「不孤獨的美食家」將帶領大家探訪這間一人燒肉專門店「燒肉LIKE」，推介各種點餐訣竅！ 燒肉LIKE標榜「美味、快速、超值」的一人燒肉體驗。食客以低至$48的超值價格，已可享受優質的肉類套餐。 餐廳提供頂級上乘的肉品及日本越光米飯，肉品種類豐富，有牛五花、牛肋條、牛板腱、牛肩胛、橫膈膜、松阪豬、豬五花等。菜單除了提供如「牛五花」的日本本店推薦套餐，更加入香港限定特別菜式。食客可依自己的口味和需求，自行配搭肉類部位、飯量（50g至300g不等）、套餐食物，以至秘製醬料。無論是一人獨食、兩人約會、或知己歡聚一堂，在燒肉LIKE都可以找到舒適的用餐空間。

第八集： 鵝鹵宮展現 一鵝多食！ 必試打冷拼盤／鹵水鵝拼盤 全新潮州菜「鵝鹵宮」 位於充滿活力的元朗形點，菜式融合傳統潮州風味與玩味元素，重新演繹經典潮菜，為食客呈現最新「潮」的用餐體驗。本集《純味香港》，李純恩（Benny）和黎紀君（Christy）帶我們來到這間新晉食肆，與你體驗「一鵝多吃」。 鵝鹵宮將潮州近海文化融入餐廳設計，由內至外仿若踏進一艘潮州船艦，內部裝潢大量採用船纜、船架等元素，讓食客置身於漁鄉之中。 為三五知己提供舒適空間暢談。 菜式方面，鵝鹵宮運用上等潮州特產獅頭鵝入饌，將肉質豐腴、味道濃郁的鵝肉入饂，再用以廚師祕製鹵水膽製作的陳年鹵水汁浸泡，融入擺盤精緻、涵蓋6款滷物的鹵水鵝拼盤、鵝肉絲撈面和鹵水鵝肉等，一鵝多食。 除此之外，鵝鹵宮還有多款結合傳統與新潮元素的嶄新潮州菜及甜品，就像咖哩炒蟹肉配蘿蔔糕、潮陽炸蝦棗、和反沙芋條等，將潮汕風味玩弄到極致，加上精美賣相，喜歡打卡及品嚐美食的年輕人不容錯過。

第九集： 連續7年榮獲米芝蓮一星 翠玉軒 貴為中國傳統八大菜系之一的粵菜，選料精細，對食材的鮮味和配搭尤其講究。來到深受西方文化影響的香港，粵菜更演化出一道「中菜西吃」的面貌，在廣府菜中獨樹一格。在琳瑯滿目的粵菜館中，位於香港金融脈搏地帶的中環交易廣場，有家連續七年獲評為米芝蓮一星餐廳－翠玉軒。今集《純味香港》，李純恩（Benny）和黎紀君（Christy）帶我們領略這家獨領風騷的粵菜食府，品嚐食材配搭的極緻藝術。 翠玉軒的每道美饌既保留了食材原汁原味，亦匯聚傳統粵菜與時尚風格於一身，為食客提供雅緻兼備的粵菜餐飲體驗。位處華南沿岸的香港得天獨厚，優質海鮮供應沿沿不絕，所以無論是用料高尚的石鍋蟹肉花膠湯、精心挑選二十年陳釀炮製的花雕蒸蟹鉗，還是烹調過程多樣的葡汁焗釀響螺等，都是餐廳的得意之作。每道佳餚都彰顯新派粵饌的創意，為食客帶來無盡驚喜。